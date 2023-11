A Fazenda 15: Kally revela segredo de Lucas sobre casamento com Jojo Todynho

Nesta segunda (20), Kally Fonseca colocar feno no fogo no reality “A Fazenda 15” ao revelar para Alicia X, o segredo que Lucas Souza sobre a história sobre a ex-esposa do peão, a funkeira Jojo Todynho.

O assunto surgiu depois que Lucas teve uma discussão com Cezar Black, com quem a Kally está se relacionamento dentro do programa. A integrante do Cavaleiros do Forró, já havia ameaçado expôr a confissão de Lucas caso ele tentasse prejudicá-la dentro do reality rural.

“Ele achou que ninguém tinha reparado o negócio da foto?”, começou Kally, se referindo à foto ao lado de Jojo que Souza trouxe para o confinamento. “Uma vez ele me usou pra descer e mostrar a foto. ‘Ah, amiga, é porque eu tenho uma história’ e era isso que eu ia falar”, contou Fonseca. “Era isso que você ia falar, da foto?”, perguntou Alicia. “Era. […] Ele chegou e falou pra mim lá fora que… Deixa pra lá! Deixa ele [Lucas] mostrar quem é”, disse Kally.

No entanto, a fala provocou a curiosidade de Alicia, que insistiu em pedir a Kally que revelasse o tão enigmático segredo do ex-militar.. “[Lucas] sempre falou que queria ser rico e famoso e que o casamento dele [com Jojo] foi algo que ele planejou justamente para ser rico e famoso, que não foi por amor. Foi o que ele me disse. Sempre teve esse sonho”, afirmou Kally.

“E aí eu te pergunto: um cara desses tem caráter?”, disparou Alicia. Kally continuou: “Aí foi quando tudo aconteceu, tiveram várias matérias lá fora. O Brasil chegou a acompanhar. Mas eu fiquei com isso na cabeça. E aí quando ele quis me colocar numa posição que não era minha, eu disse: ‘Você lembra o que você me disse no quarto? O que eu ia expôr era isso, que aqui você diz uma coisa e lá fora você diz outra’. (…) Como é que a pessoa diz isso, que era o sonho dele ser rico e famoso e isso aquilo ali [o relacionamento] para isso? E era a qualquer custo, até ao ponto de fazer os sentimentos de alguém de…”, detalhou Kally. “De trampolim para subir na vida”, acrescentou Alicia. “Ele disse que tinha mudado aqui dentro, que se arrepende, mas não vejo arrependimento”, concluiu.