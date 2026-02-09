'Avenida Brasil 2' pode ter volta de elenco original; veja nomes

A possível continuação de "Avenida Brasil" movimenta o cenário da televisão. A volta de uma das novelas mais aclamadas do país tem sido discutida desde a escalação de João Emanuel Carneiro para o horário nobre e a recontratação de Ricardo Waddington.

O retorno da trama é aguardado por fãs. A emissora já teria garantido a participação de alguns nomes-chave do elenco, enquanto outros ainda negociam ou expressaram desinteresse em retomar seus personagens.

As especulações sobre a segunda parte de "Avenida Brasil" ganham força com as declarações de atores e a movimentação interna. Saiba quem são os nomes que podem estar de volta e quem provavelmente ficará de fora desta nova fase.

Atores com grande chance de retornar à trama

A atriz Adriana Esteves, intérprete da vilã Carminha, é considerada fundamental para a realização do projeto. Murilo Benício, que deu vida ao personagem Tufão, também é peça central e sua presença é tida como garantida pela emissora.

Débora Falabella (Nina) e Cauã Reymond (Jorginho) ainda não confirmaram participação, pois possuem outros compromissos. Débora está focada no teatro e Cauã em projetos de streaming. No entanto, a possibilidade de retorno para a parte 2 não foi descartada.

Eliane Giardini (Muricy) manifestou interesse em reviver sua personagem. A família de Tufão é um núcleo vital da novela, o que pode indicar a escalação de Marcos Caruso (Leleco) e Letícia Isnard (Ivana).

Comentários do elenco sobre a continuação

Débora Falabella, em entrevista, afirmou: "Não sou purista de falar: 'Não é bom, não faz, acho que não devia nem fazer'. Fizeram na Turquia, né? Tem também muitas histórias novas para serem contadas, mas acho interessante quando você pega uma obra e refaz."

Eliane Giardini comentou sobre a apreensão de mexer em um sucesso: "A continuação é o que me dá um pouco de medo. Você vai mexer numa coisa que foi um grande sucesso. (...) Quando a gente estava fazendo, tudo o que queríamos era que aquilo tivesse uma continuidade, que virasse uma família Tufão, uma família Soprano. Tinha pano para muita história."

Marcos Caruso manteve o suspense: "[Não houve] nenhuma confirmação oficial da Globo, me contratando, me escalando para fazer a novela. O que eu sei é o que você sabe. O que eu leio é o que você escreve ou o que você lê. Que [a continuação de] 'Avenida Brasil' é uma possibilidade."

Karol Lannes (Ágata) demonstrou entusiasmo, mas ainda não foi convidada. Ela declarou: "Da minha parte, a Ágata é uma das personagens mais importantes da minha carreira, então poder realizá-la agora, na fase adulta, e ter essa oportunidade que poucos atores têm de reviver um personagem em uma outra fase, crescer junto com ele… Ia ser incrível! Ia ser outro marco na minha carreira. Então, óbvio que estou super aberta, mas vamos dar tempo ao tempo."

Personagens que dificilmente retornarão

Alguns atores, como José de Abreu (Nilo), não devem participar da continuação. Seu personagem foi assassinado na primeira fase da trama. O ator declarou que não foi contatado e que não toparia o projeto, duvidando de sua viabilidade.

Marcello Novaes (Max) também dificilmente retornará, pois seu personagem foi morto ao final da novela. Seu retorno alteraria o desfecho original, onde Carminha cumpriu pena pelo assassinato após confessar o crime.

Outra hipótese é a morte de Mãe Lucinda, com Carminha assumindo a liderança do lixão. Isso descartaria a volta de Vera Holtz para o elenco fixo da sequência.

(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)