Vai ter 'Avenida Brasil 2'? Globo fará sequência da novela com participação de Adriana Esteves

A Globo fará uma sequência de um dos maiores sucessos da dramaturgia brasileira. Avenida Brasil 2 foi aprovada pela emissora, que já começou a pré-produção. As informações foram noticiadas pela Folha de S.Paulo nesta sexta, 2.

Segundo o jornal, a estreia da novela está prevista para 2027. A produção será estrelada por Adriana Esteves, que ficou marcada pela vilã Carminha, e terá uma participação breve de Débora Falabella, que interpretou Nina. João Emanuel Carneiro, autor da versão original, também será responsável pela sequência.

Mais da metade dos atores da novela original, porém, não será convidada para a continuação. Avenida Brasil 2 deve ter novos personagens e a exclusão de alguns núcleos, como o de Cadinho (Alexandre Borges) e Suellen (Isis Valverde) e de Tessália (Débora Nascimento).

Avenida Brasil, de 2012, foi o último sucesso estrondoso da televisão brasileira e foi vendida para 140 países. A novela chegou até mesmo a influenciar a agenda da ex-presidente Dilma Rousseff, que, à época, precisou adiar um comício em que apoiaria a candidatura de Fernando Haddad à prefeitura de São Paulo, marcado para o mesmo horário que o último capítulo iria ao ar. O final da novela bateu recorde de audiência, com 56 pontos de média em todas as praças avaliadas pelo Ibope.

A história de 'Avenida Brasil'

Avenida Brasil conta a história de Rita/Nina (Mel Maia/Debora Falabella), uma criança abandonada no lixão por Carminha (Adriana Esteves) e adotada por uma família argentina. Já adulta, Rita volta ao Brasil como Nina e consegue se instalar na casa de Tufão (Murilo Benício), novo marido de Carminha, um ex-jogador de futebol que acha que foi o culpado pela morte do pai de Nina.

Infiltrada na casa da mulher que a fez sofrer, Nina passa a seguir seu plano de vingança. Ela reencontra o amigo de infância do lixão, Jorginho (Cauã Reymond), por quem é apaixonada e que foi adotado por Tufão. Diante de tantos dramas, Carminha e Nina se enfrentam em reviravoltas que envolvem a família de Tufão e Max (Marcello Novaes), amante de Carminha, casado com a irmã de Tufão.