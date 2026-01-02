Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Vai ter 'Avenida Brasil 2'? Globo fará sequência da novela com participação de Adriana Esteves

A produção será estrelada por Adriana Esteves, que ficou marcada pela vilã Carminha, e terá uma participação breve de Débora Falabella, que interpretou Nina

Estadão Conteúdo
fonte

Débora Falabella (Nina/Rita) e Adriana Esteves (Carminha), em "Avenida Brasil" (Divulgação)

A Globo fará uma sequência de um dos maiores sucessos da dramaturgia brasileira. Avenida Brasil 2 foi aprovada pela emissora, que já começou a pré-produção. As informações foram noticiadas pela Folha de S.Paulo nesta sexta, 2.

Segundo o jornal, a estreia da novela está prevista para 2027. A produção será estrelada por Adriana Esteves, que ficou marcada pela vilã Carminha, e terá uma participação breve de Débora Falabella, que interpretou Nina. João Emanuel Carneiro, autor da versão original, também será responsável pela sequência.

Mais da metade dos atores da novela original, porém, não será convidada para a continuação. Avenida Brasil 2 deve ter novos personagens e a exclusão de alguns núcleos, como o de Cadinho (Alexandre Borges) e Suellen (Isis Valverde) e de Tessália (Débora Nascimento).

Avenida Brasil, de 2012, foi o último sucesso estrondoso da televisão brasileira e foi vendida para 140 países. A novela chegou até mesmo a influenciar a agenda da ex-presidente Dilma Rousseff, que, à época, precisou adiar um comício em que apoiaria a candidatura de Fernando Haddad à prefeitura de São Paulo, marcado para o mesmo horário que o último capítulo iria ao ar. O final da novela bateu recorde de audiência, com 56 pontos de média em todas as praças avaliadas pelo Ibope.

A história de 'Avenida Brasil'

Avenida Brasil conta a história de Rita/Nina (Mel Maia/Debora Falabella), uma criança abandonada no lixão por Carminha (Adriana Esteves) e adotada por uma família argentina. Já adulta, Rita volta ao Brasil como Nina e consegue se instalar na casa de Tufão (Murilo Benício), novo marido de Carminha, um ex-jogador de futebol que acha que foi o culpado pela morte do pai de Nina.

Infiltrada na casa da mulher que a fez sofrer, Nina passa a seguir seu plano de vingança. Ela reencontra o amigo de infância do lixão, Jorginho (Cauã Reymond), por quem é apaixonada e que foi adotado por Tufão. Diante de tantos dramas, Carminha e Nina se enfrentam em reviravoltas que envolvem a família de Tufão e Max (Marcello Novaes), amante de Carminha, casado com a irmã de Tufão.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

TELEVISÃO/GLOBO/AVENIDA BRASIL 2/CONFIRMAÇÃO
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

PROGRAMAÇÃO

Belém entra no ritmo do pré-Carnaval com arrastões e eventos neste domingo (4)

Eventos gratuitos e pagos acontecem em bairros como Pedreira, Icoaraci e Reduto

04.01.26 8h30

DESPEDIDA

Morre Maria Ribeiro, atriz de 'Vidas Secas', aos 102 anos

A informação do falecimento da artista foi informada pela filha dela, Wilma Lindamar da Silva, nas redes sociais

03.01.26 21h15

A FILA ANDOU

Gracyanne Barbosa assume que está vivendo novo affair: ‘Muito Feliz’

Ex-BBB não assumia um relacionamento desde o fim do casamento com Belo, em 2024

03.01.26 20h13

SERÁ?

Luísa Sonza grávida? Fotos com namorado levantam suspeitas entre fãs

Seguidores passaram a comentar detalhes observados nas imagens publicadas

03.01.26 19h56

MAIS LIDAS EM CULTURA

PROGRAMAÇÃO

Belém entra no ritmo do pré-Carnaval com arrastões e eventos neste domingo (4)

Eventos gratuitos e pagos acontecem em bairros como Pedreira, Icoaraci e Reduto

04.01.26 8h30

polêmica

Gustavo Mioto se pronuncia sobre indireta a Zé Felipe e Ana Castela; veja

Durante a apresentação, em um momento de interação com o público, o sertanejo fez um comentário que rapidamente se espalhou na internet

02.01.26 21h58

INVESTIGAÇÃO

Cariúcha diz ter sido agredida e expulsa de casa por médico com o qual se relacionou

Apresentadora de TV relata conflito em Balneário Camboriú e afirma estar na rua após desentendimento

04.01.26 12h35

FAMOSOS

Após virada de ano em Belém, Alane Dias retorna à rotina de Carnaval no Rio

Alane passou a virada do ano em Belém antes de retomar compromissos carnavalescos

03.01.26 22h58

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda