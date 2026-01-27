Capa Jornal Amazônia
BBB 26: Ana Paula e Sol discutem e Leandro e Cowboy acirram rivalidade durante Sincerão

Dinâmica teve participantes vendados e, um a um, eram escolhidos para responder a uma pergunta polêmica

Redação O Liberal com informações da AE

O segundo Sincerão do Big Brother Brasil 26, exibido nesta segunda-feira (26), gerou conflitos entre os participantes. A dinâmica permitiu que emparedados, o líder e outros jogadores elegerem colegas com rótulos como "mais chato", "mais manipulável" e "mais vtzeiro".

A dinâmica consistiu em participantes vendados respondendo a perguntas polêmicas. Um a um, eles retiravam a venda para entregar uma "bomba" a outro brother, indicando o alvo. Quem recebia a bomba precisava acertar o autor da indicação ou levava um banho de gosma gelada.

O público votou nos oito temas abordados na dinâmica. As perguntas eleitas incluíram: "Quem é o mais falso?", "Quem é o mais inútil?", "Quem é o mais manipulador?", "Quem é o mais leva-e-traz?", "Quem é o menos confiável?", "Quem é o mais confiável?", "Quem é o mais influenciável?", "Quem é o mais chato?" e "Quem é o mais vtzeiro?".

Primeiros embates e acusações no Sincerão

Sarah Andrade iniciou a dinâmica elegendo Juliano Floss como o "maior vtzeiro". Ela justificou que ele "tem medo de ser planta e quer aparecer mais". Juliano rebateu, mencionando uma suposta falta de coerência de Sarah em suas relações no jogo.

Alberto Cowboy escolheu Leandro como o "mais chato", criticando sua postura inicial na casa e a falta de contato. Leandro, conhecido como Boneco, defendeu-se, afirmando que sua atitude era de coragem e que não era obrigado a cumprimentar quem não apreciava.

Brigido indicou Milena como a "mais influenciável", alegando que ela havia "pegado as dores" de Ana Paula em um embate anterior. Milena argumentou que sua lealdade aos amigos não a tornava influenciável, mas sim uma "amiga de verdade".

Babu e Jonas também protagonizam momentos tensos

Babu elegeu Gabriela como a "menos confiável", criticando sua atitude de indicar Boneco à berlinda após um desafio. Gabriela justificou seu voto, afirmando que Boneco parecia "planta" e que não houve acordo no Quarto Branco.

Jonas Sulzbach escolheu Milena como a "maior leva-e-traz", referindo-se à revelação de uma informação confidencial de Maxiane. Milena se defendeu, admitindo que havia espalhado a informação.

Rivalidades intensificadas e acusações pesadas

A rivalidade entre Leandro e Alberto Cowboy se intensificou. Boneco elegeu Alberto como o "manipulador", criticando a percepção do veterano sobre o jogo. Alberto refutou a acusação, afirmando que sua estratégia envolvia "criar amizade e contatos".

Ana Paula Renault e Sol Veiga protagonizaram uma discussão. Ana Paula escolheu Sol como a "maior inútil", relembrando ataques anteriores e acusando-a de tentar se destacar. Sol rebateu, afirmando que Ana Paula tinha "medo" de confrontá-la.

Na última rodada, Matheus elegeu Ana Paula como a "mais falsa", acusando-a de "falso moralismo" e citando um episódio antigo envolvendo Aline. Ana Paula respondeu, criticando Matheus por "trazer coisa de fora" e considerá-lo "covarde" no jogo.

O público votou na "maior planta" do BBB 26, escolhendo Solange Couto, sem que a dinâmica fosse revelada a ela. Ao final do Sincerão, Sol Veiga discutiu com Ana Paula e Juliano Floss, sendo contida por aliados.

