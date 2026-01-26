Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Semana do Cinema oferece ingressos a partir de R$ 10 em todo o Brasil; saiba quando

Redes participam da campanha, que inclui filmes indicados ao Oscar

Hannah Franco
fonte

Semana do Cinema oferece ingressos a partir de R$ 10 em todo o Brasil; saiba quando (Divulgação)

Uma nova edição da Semana do Cinema acontece entre os dias 5 e 11 de fevereiro em todo o Brasil, com ingressos a partir de R$ 10 para sessões em cartaz. A ação envolve grandes redes exibidoras, como UCI, Cinemark, Cinépolis, Kinoplex e Cinesystem, e busca ampliar o acesso do público às salas de cinema.

Durante o período, os ingressos custarão R$ 10 para sessões iniciadas até 16h59. Para os demais horários, o valor será de R$ 12. Todas as sessões tradicionais estão incluídas, inclusive aos fins de semana. Ficam de fora da promoção pré-estreias, shows e algumas salas especiais, conforme regras de cada rede.

VEJA MAIS

image 'O Agente Secreto' chega a 1,7 milhão de espectadores após indicações ao Oscar
O longa já vinha de um período de alta após a vitória no Globo de Ouro, mas ganhou novo fôlego com a confirmação da presença na principal premiação do cinema mundial

image Oscar 2026: Saiba onde assistir aos indicados a 'Melhor FIlme'
Na categoria principal da noite estão indicados 10 filmes; confira a seguir onde assistir cada título

Filmes indicados ao Oscar estão em cartaz

A programação da Semana do Cinema reúne estreias, sucessos recentes e filmes que concorrem ao Oscar 2026, ampliando as opções para quem quer aproveitar os ingressos promocionais. Entre os destaques está o brasileiro O Agente Secreto, dirigido por Kleber Mendonça Filho, que disputa quatro categorias na premiação, incluindo Melhor Filme e Melhor Ator.

Outro título em evidência é Marty Supreme, estrelado por Timothée Chalamet, vencedor do Globo de Ouro de Melhor Ator em Comédia ou Musical. O longa concorre a nove estatuetas no Oscar e aparece entre os mais comentados da temporada. Também segue em cartaz Hamnet, adaptação literária que integra a corrida pelo Oscar, além de Avatar: Fogo e Cinzas, novo capítulo da franquia dirigida por James Cameron, indicado em duas categorias e exibido em diferentes formatos de sala, ampliando a experiência do público.

No campo das animações, Zootopia 2 continua atraindo espectadores. O filme recebeu indicação ao Oscar de Melhor Animação e se consolidou como a maior bilheteria do gênero nos Estados Unidos, reforçando o apelo junto a públicos de todas as idades.

image O longa-metragem é ambientado no Brasil em 1977. (Victor Jucá/Divulgação)

Outros títulos em exibição

Além dos indicados ao Oscar, o circuito inclui produções nacionais e internacionais como:

  • Descontrole, com Carolina Dieckmann
  • Justiça Artificial, com Chris Pratt
  • A Empregada
  • Socorro
  • Destruição Final 2
  • Última Ceia

Semana do Cinema na UCI

A UCI Cinemas confirmou participação na Semana do Cinema com condições especiais. Entre os dias 5 e 11 de fevereiro, a rede terá ingressos a partir de R$ 10, inclusive para salas IMAX e XPLUS, um diferencial em relação a outras exibidoras.

Nas salas VIP UCI DE LUX, o ingresso promocional será de R$ 20, em qualquer horário. A rede também oferece combos com preços reduzidos durante a campanha.

A campanha chega à sua oitava edição e é idealizada pela Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas (FENEEC), com apoio da Abraplex, da Ingresso.com e do Grupo Consciência. Nos últimos anos, a iniciativa já levou mais de 23 milhões de pessoas aos cinemas brasileiros.

Na edição mais recente, realizada em agosto de 2025, foram vendidos mais de 3,4 milhões de ingressos em todo o país. A expectativa do setor é superar esse número em fevereiro.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

semana do cinema

oscar
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

PÚBLICO

Ingressos para os desfiles das escolas de samba de Belém em 2026 começam a ser vendidos

As opções variam desde arquibancadas com preços populares no primeiro lote até setores reservados para grupos, como mesas, frisas e camarotes

26.01.26 12h26

CARINHO

Zeca Camargo agradece acolhimento após furto de celular: 'Nada abala minha paixão por Belém'

O apresentador compartilhou momento delicado ao lado de Astrid Fontenelle

26.01.26 10h03

BLOQUINHO DO TCHAN

Fenômeno dos anos 90, É o Tchan traz novos sucessos e clássicos para o pré-carnaval belenense

Bloquinho do Tchan com Beto Jamaica e Compadre Washington desembarca no NaBêra para um arrastão de nostalgia e coreografias clássicas

25.01.26 8h00

MÚSICA

Judah Ferreira lança videoclipe em projeto inédito paraense

O cantor foi o primeiro artista selecionado no projeto DNA Cultural com a canção "Pará Abençoado”

24.01.26 8h00

MAIS LIDAS EM CULTURA

CARINHO

Zeca Camargo agradece acolhimento após furto de celular: 'Nada abala minha paixão por Belém'

O apresentador compartilhou momento delicado ao lado de Astrid Fontenelle

26.01.26 10h03

BIG BROTHER BRASIL

BBB 26: Ana Paula ‘dorme’ durante Raio-X no confessionário para provocar outros participantes

A sister ironizou os brothers que aguardavam na fila para realizar a dinâmica diária e obrigatória

26.01.26 16h02

camarote

BBB 26: Aline Campos publica 'carta aberta' sobre experiência no reality

Aline defende que sua forma de ver e viver a vida incomodou as pessoas, dentro e fora do reality, que rotularam seu jeito como "forçado" e "chato"

26.01.26 15h33

CRISE

Em meio à crise com o filho, David e Victoria Beckham se manifestam pela primeira vez; entenda

Victoria falou sobre as lembranças que uma publicação resgatou

26.01.26 12h07

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda