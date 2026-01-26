Semana do Cinema oferece ingressos a partir de R$ 10 em todo o Brasil; saiba quando

Uma nova edição da Semana do Cinema acontece entre os dias 5 e 11 de fevereiro em todo o Brasil, com ingressos a partir de R$ 10 para sessões em cartaz. A ação envolve grandes redes exibidoras, como UCI, Cinemark, Cinépolis, Kinoplex e Cinesystem, e busca ampliar o acesso do público às salas de cinema.

Durante o período, os ingressos custarão R$ 10 para sessões iniciadas até 16h59. Para os demais horários, o valor será de R$ 12. Todas as sessões tradicionais estão incluídas, inclusive aos fins de semana. Ficam de fora da promoção pré-estreias, shows e algumas salas especiais, conforme regras de cada rede.

Filmes indicados ao Oscar estão em cartaz

A programação da Semana do Cinema reúne estreias, sucessos recentes e filmes que concorrem ao Oscar 2026, ampliando as opções para quem quer aproveitar os ingressos promocionais. Entre os destaques está o brasileiro O Agente Secreto, dirigido por Kleber Mendonça Filho, que disputa quatro categorias na premiação, incluindo Melhor Filme e Melhor Ator.

Outro título em evidência é Marty Supreme, estrelado por Timothée Chalamet, vencedor do Globo de Ouro de Melhor Ator em Comédia ou Musical. O longa concorre a nove estatuetas no Oscar e aparece entre os mais comentados da temporada. Também segue em cartaz Hamnet, adaptação literária que integra a corrida pelo Oscar, além de Avatar: Fogo e Cinzas, novo capítulo da franquia dirigida por James Cameron, indicado em duas categorias e exibido em diferentes formatos de sala, ampliando a experiência do público.

No campo das animações, Zootopia 2 continua atraindo espectadores. O filme recebeu indicação ao Oscar de Melhor Animação e se consolidou como a maior bilheteria do gênero nos Estados Unidos, reforçando o apelo junto a públicos de todas as idades.

O longa-metragem é ambientado no Brasil em 1977. (Victor Jucá/Divulgação)

Outros títulos em exibição

Além dos indicados ao Oscar, o circuito inclui produções nacionais e internacionais como:

Descontrole, com Carolina Dieckmann

Justiça Artificial, com Chris Pratt

A Empregada

Socorro

Destruição Final 2

Última Ceia

Semana do Cinema na UCI

A UCI Cinemas confirmou participação na Semana do Cinema com condições especiais. Entre os dias 5 e 11 de fevereiro, a rede terá ingressos a partir de R$ 10, inclusive para salas IMAX e XPLUS, um diferencial em relação a outras exibidoras.

Nas salas VIP UCI DE LUX, o ingresso promocional será de R$ 20, em qualquer horário. A rede também oferece combos com preços reduzidos durante a campanha.

A campanha chega à sua oitava edição e é idealizada pela Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas (FENEEC), com apoio da Abraplex, da Ingresso.com e do Grupo Consciência. Nos últimos anos, a iniciativa já levou mais de 23 milhões de pessoas aos cinemas brasileiros.

Na edição mais recente, realizada em agosto de 2025, foram vendidos mais de 3,4 milhões de ingressos em todo o país. A expectativa do setor é superar esse número em fevereiro.