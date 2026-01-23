Oscar 2026: Saiba onde assistir aos indicados a 'Melhor FIlme'

Após muita expectativa, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood divulgou, na quinta-feira (22), os indicados à 98ª edição do Oscar. A cerimônia de premiação será realizada no dia 15 de março, em Los Angeles, Califórnia.

O filme brasileiro "O Agente Secreto", dirigido por Kleber Mendonça Filho, recebeu quatro indicações, incluindo Melhor Ator para Wagner Moura, Melhor Filme Internacional, Melhor Filme e Melhor Direção de Elenco. Além disso, o fotógrafo brasileiro Adolpho Veloso também é indicado ao prêmio de Melhor Fotografia pelo filme "Sonhos de Trem".

Na categoria principal da noite estão indicados 10 filmes. Confira a seguir onde assistir cada título.

Onde assistir aos filmes indicados a "Melhor Filme" no Oscar 2026?

"Bugonia"

Thriller psicológico dirigido pelo renomado cineasta grego Yorgos Lanthimos. A trama segue dois jovens obcecados por teorias da conspiração, que sequestram a CEO de uma grande empresa, acreditando que ela é uma alienígena com planos de destruir o planeta. O filme recebeu quatro indicações ao Oscar 2026, incluindo Melhor Atriz para Emma Stone.

"Bugonia" (Divulgação)

Onde assistir: disponível para aluguel no Prime Video

"F1"

Conta a história de um ex-astro da Fórmula 1 que sai da aposentadoria para salvar uma equipe prestes a falir. Além de tentar resgatar a escuderia, ele busca recuperar sua antiga glória e provar que ainda pode ser o melhor piloto do mundo. O filme também foi indicado a quatro categorias, incluindo Melhores Efeitos Especiais.

"F1" (Divulgação)

Onde assistir: disponível no Apple TV+

"Frankenstein"

Traz a história do cientista brilhante e egocêntrico Victor Frankenstein, que realiza um experimento monstruoso, levando à ruína tanto o criador quanto sua trágica criação. O longa recebeu nove indicações ao Oscar 2026, incluindo Melhor Cabelo e Maquiagem.

"Frankenstein" (Divulgação)

Onde assistir: disponível na Netflix

"Hamnet: A Vida Antes de Hamlet"

Retrata a dor de Agnes, esposa de William Shakespeare, diante da perda do filho Hamnet. O filme conquistou oito indicações ao Oscar, com destaque para Melhor Atriz para Jessie Buckley.

"Hamnet: A Vida Antes de Hamlet" (Divulgação)

Onde assistir: em cartaz nos cinemas desde 15 de janeiro.

"Marty Supreme"

Conta a história de Marty Mauser, um jovem prodígio do tênis de mesa com grandes sonhos e um estilo de jogo arrojado, mas desacreditado por todos à sua volta. Determinado a provar sua habilidade, Marty se esforça para conquistar o reconhecimento que acredita merecer. O filme foi indicado a nove categorias no Oscar 2026, incluindo Melhor Ator para Timothée Chalamet.

"Marty Supreme" (Divulgação)

Onde assistir: em cartaz nos cinemas desde 22 de janeiro.

"O Agente Secreto"

Acompanha Marcelo, um especialista em tecnologia acusado de atividades subversivas que, em 1977, se muda de São Paulo para Recife para escapar dos agentes do governo. Ao chegar na capital pernambucana, começa a suspeitar que seus vizinhos estão envolvidos em uma rede de espionagem.

A coprodução internacional entre Brasil, França, Alemanha e Holanda recebeu quatro indicações ao Oscar, com destaque para Melhor Filme, com a produtora Emilie Lesclaux na disputa pela estatueta.

"O Agente Secreto" (Divulgação)

Onde assistir: em cartaz nos cinemas desde 6 de novembro de 2025

"Pecadores"

Acompanha dois irmãos gêmeos que, após tentarem deixar para trás uma vida conturbada, retornam à sua cidade natal com o objetivo de recomeçar do zero. Porém, logo descobrem que um mal ainda maior os aguarda. O filme foi indicado a 16 categorias no Oscar 2026.

"Os Pecadores" (Divulgação)

Onde assistir: disponível na HBO Max

"Sonhos de Trem"

Segue a história de um lenhador que, ao lidar com uma perda trágica, começa a questionar seu lugar no mundo. O filme recebeu quatro indicações ao Oscar, destacando-se como um dos favoritos nas categorias de Melhor Fotografia e Melhor Roteiro Original.

"Sonhos de Trem" (Divulgação)

Onde assistir: disponível na Netflix

"Uma Batalha Após a Outra"

Acompanha um grupo de antigos revolucionários que se unem para resgatar a filha de um deles das mãos de um inimigo perigoso. O filme recebeu 13 indicações ao Oscar 2026, incluindo Melhor Roteiro Adaptado.

"Uma Batalha Após a Outra" (Divulgação)

Onde assistir: disponível na HBO Max

"Valor Sentimental"

Conta a história de Nora, uma atriz de teatro bem-sucedida, cujo pai, diretor de cinema, planeja um grande retorno com um roteiro inspirado em sua própria família. Quando oferece o papel principal a Nora, que recusa, ele direciona sua atenção para Rachel Kemp, uma jovem e ambiciosa atriz. O longa também figura entre os indicados ao Oscar, consolidando-se como um dos destaques da temporada.

Valor Sentimental (Divulgação)

Onde assistir: em cartaz nos cinemas desde 25 de dezembro de 2025

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)