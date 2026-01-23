Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Brasileiros rebatem alfinetada do diretor de 'Sirât' sobre 'O Agente Secreto' no Oscar

Estadão Conteúdo

Após o espanhol Oliver Laxe, diretor do longa Sirât, alfinetar os votantes brasileiros do Oscar ao comentar sobre a força de O Agente Secreto na premiação, brasileiros 'invadiram' a conta do filme no Instagram com comentários ácidos - Laxe não tem perfil público na rede social.

"Eu sei que é difícil não ter o molho, mas não precisa choramingar de inveja", escreveu uma internauta. "Obrigada pelo toque, Lucinda", referenciou outra. Os comentários foram feitos no post que registra as duas indicações de Sirât ao Oscar 2026, nas categorias de Melhor Som e Melhor Filme Internacional (nesta, concorre com o longa brasileiro).

Durante participação em um talk show espanhol, na quinta-feira, 22, o cineasta ironizou as conquistas do cinema brasileiro. "Na Academia há muitos brasileiros, nós gostamos muito deles, mas eles são ultranacionalistas. Acho que, se os brasileiros inscrevessem um sapato no Oscar, todos votariam nele", disse Laxe.

Na rede social, outros comentários destacam um equívoco importante na fala de Laxe: atualmente, menos de 70 brasileiros são votantes da Academia responsável pelo Oscar, que conta com mais de 10 mil membros de diversos países.

A reação dos brasileiros incluiu vários comentários com emojis de sapatos e tiradas irônicas. "Não aprendeu nada com Emília Perez, né?", questionou outra pessoa. No ano passado, brasileiros se revoltaram com algumas falas e atitudes da atriz espanhola Karla Sofía Gascón durante a campanha pelo Oscar. Na ocasião, Karla recebeu uma enxurrada de comentários negativos. Fernanda Torres chegou a gravar um vídeo pedindo para que o público não criasse rivalidades entre as duas.

Polêmico, o filme, que competia pela França, acabou perdendo força ao longo da temporada, enquanto Ainda Estou Aqui conquistou os holofotes e venceu a disputa de Melhor Filme Internacional.

Enquanto Sirât recebeu duas indicações ao Oscar na manhã de quinta-feira, 22, o filme de Kleber Mendonça Filho obteve quatro indicações: Melhor Filme Internacional, Melhor Escalação de Elenco, Melhor Ator (com Wagner Moura) e Melhor Filme, principal categoria da premiação.

Sirât é um drama intenso que narra a jornada de um pai (Sergi López) e seu filho em busca da filha/irmã desaparecida no deserto do Marrocos. A busca familiar transforma-se em uma luta brutal pela sobrevivência e uma jornada espiritual, confrontando os personagens com seus limites.

A cerimônia do Oscar 2026 está marcada para 15 de março, no Teatro Dolby, em Los Angeles.

