Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right Cinema chevron right

Diretor de ‘Sirât’, filme concorrente ao Oscar, alfineta brasileiros: ‘Ultranacionalistas’

O longa do espanhol Oliver Laxe concorreu com “O Agente Secreto”, de Kleber Mendonça Filho, no Globo de Ouro e perdeu. As produções disputam, novamente, na maior premiação mundial de cinema

Lívia Ximenes
fonte

Oliver Laxe, diretor de "Sirât" (Reprodução)

O espanhol Oliver Laxe, diretor do filme “Sirât”, alfinetou os brasileiros durante uma entrevista. Para ele, a população é ultranacionalista. A produção de Oliver concorreu com “O Agente Secreto”, de Kleber Mendonça Filho, no Globo de Ouro e perdeu a estatueta de Melhor Filme em Língua Não-Inglesa. No Oscar, os longas estão em disputa novamente.

VEJA MAIS

image Oscar 2026: baixe o checklist de O Liberal e acompanhe todos os indicados da premiação
Material reúne todas as categorias do Oscar 2026 e ajuda o público a marcar os filmes assistidos e fazer apostas antes da cerimônia, marcada para 15 de março

image ABDE: 'O Agente Secreto' contou com R$ 7,5 mi em recursos do Fundo Setorial do Audiovisual
Mecanismo do governo federal é administrado pela Agência Nacional do Cinema (Ancine) e pelo Ministério da Cultura

image Saiba onde assistir aos filmes indicados ao Oscar 2026 em Belém
Produções indicadas à principal premiação do cinema mundial estão em cartaz nos cinemas de Belém e Região Metropolitana

“Há muitos brasileiros na Academia [do Oscar] e nós os adoramos, mas eles são ultranacionalistas”, afirmou Oliver. Esse é o segundo ano consecutivo que o Brasil é indicado à premiação em categorias principais. “Acho que se os brasileiros submetessem um sapato ao Oscar, todos votariam nele”, continuou o diretor espanhol.

No Oscar, “Sirât” concorre com “O Agente Secreto” em Melhor Filme Internacional. A produção de Oliver Laxe também foi indicada à categoria de Melhor Som.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

oscar

diretor de "Sirât", Oliver Laxe

O Agente Secreto

Kleber Mendonça Filho

Indicados ao Oscar
Cinema
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM CINEMA

NO CINEMA

Quer entender o conflito entre EUA e Venezuela? Veja 6 filmes e séries

Produções disponíveis no streaming ajudam a contextualizar a crise política, a ingerência externa e os impactos do conflito na América Latina

03.01.26 16h59

LUTO

Morre James Foley, diretor de '50 Tons de Cinza', aos 71 anos

Diretor morreu nesta quinta-feira (8), aos 71 anos, em Los Angeles, após uma longa luta contra um câncer no cérebro

08.05.25 18h55

CINEMA

Saiba quem é a protagonista do live action 'Como Treinar o Seu Dragão'

A atriz Nico Parker, de 18 anos, que interpretou Sarah na série de ‘The Last of Us‘, foi escolhida para interpretar Astrid no live-action ‘Como Treinar o Seu Dragão‘; atriz é filha de estrela do cinema

31.05.23 8h37

CINEMA

2ª edição do Olhar Film Festival será em Castanhal e reúne produções locais e internacionais

O festival é gratuito e contará com a exibição de produções locais e de países de todos os continentes

19.05.23 9h00

MAIS LIDAS EM CULTURA

DORAMA

Veja os 3 melhores doramas de romance na Netflix; confira trailers

Os doramas são produções originais do leste e sudeste da Ásia, como Japão, Coreia do Sul e China

28.04.24 23h00

ASSINARIA?

Andressa Urach anuncia plataforma exclusiva após polêmica do vídeo com filho

A ex-Fazenda promete oferecer um espaço 'livre para criadores que estão cansados de mimimi de algumas plataformas'

07.01.26 17h44

POLÊMICA

'Hoje você vai mamar em mim': Áudio de Andressa Urach e filho após vídeo adulto viraliza

Criadora de conteúdo destacou que produz mídias para adultos e justificou que até a Bíblia mostrou relações mais próximas entre parentes

05.01.26 16h32

Esquentou a web

BBB 26: Web relembra vídeo de Jonas Sulzbach '22cm' após troca de sunga viralizar

Veterano do reality, modelo chama atenção do público logo na estreia do BBB 26 após cena íntima viralizar e gerar enxurrada de comentários nas redes sociais.

13.01.26 15h13

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda