Diretor de ‘Sirât’, filme concorrente ao Oscar, alfineta brasileiros: ‘Ultranacionalistas’

O espanhol Oliver Laxe, diretor do filme “Sirât”, alfinetou os brasileiros durante uma entrevista. Para ele, a população é ultranacionalista. A produção de Oliver concorreu com “O Agente Secreto”, de Kleber Mendonça Filho, no Globo de Ouro e perdeu a estatueta de Melhor Filme em Língua Não-Inglesa. No Oscar, os longas estão em disputa novamente.

“Há muitos brasileiros na Academia [do Oscar] e nós os adoramos, mas eles são ultranacionalistas”, afirmou Oliver. Esse é o segundo ano consecutivo que o Brasil é indicado à premiação em categorias principais. “Acho que se os brasileiros submetessem um sapato ao Oscar, todos votariam nele”, continuou o diretor espanhol.

No Oscar, “Sirât” concorre com “O Agente Secreto” em Melhor Filme Internacional. A produção de Oliver Laxe também foi indicada à categoria de Melhor Som.