Saiba onde assistir aos filmes indicados ao Oscar 2026 em Belém

Produções indicadas à principal premiação do cinema mundial estão em cartaz nos cinemas de Belém e Região Metropolitana

Riulen Ropan
fonte

Confira onde assistir aos filmes indicados ao Oscar 2026 em Belém. (Victor Jucá/Divulgação)

Os cinéfilos de Belém já podem se preparar: alguns dos filmes indicados ao Oscar 2026 estão em cartaz nos principais cinemas da capital paraense e Região Metropolitana. As produções, que concorrem em categorias importantes da premiação, ficam em exibição ao longo de todo o mês de janeiro, com sessões dubladas e legendadas.

A seguir, confira onde assistir aos filmes indicados ao Oscar 2026 em Belém.

Hamnet: A Vida Antes de Hamlet 

image Hamnet: A vida antes de Hamnet. (Foto: Divulgação)

Gênero: Drama

Duração: 2h05

O longa retrata a história de Hamnet, filho de William Shakespeare, explorando os dramas familiares que teriam inspirado uma das obras mais famosas da literatura mundial.

Indicações:

  • Melhor Filme
  • Melhor Atriz
  • Melhor Direção
  • Melhor Roteiro Adaptado
  • Melhor Direção de Elenco
  • Melhor Produção
  • Melhor Trilha Sonora

Onde assistir em Belém:

  • Moviecom Shopping Pátio Belém: Pe. Eutíquio, 1078 – Batista Campos 
  • Cinépolis Shopping Boulevard: Av. Visconde de Souza Franco, 776 – Reduto 
  • UCI Shopping Bosque Grão-Pará: Av. Centenário, 1052 – Mangueirão

Marty Supreme 

image Marty Supreme. (Foto: Divulgação)

Gênero: Drama / Cinebiografia
Duração: 2h29

O filme conta a história real de Marty Reisman, que saiu do submundo do tráfico para se tornar campeão de tênis de mesa, conquistando, aos 67 anos, o título de atleta mais velho a vencer um campeonato nacional.

Indicações:

  • Melhor Filme
  • Melhor Ator
  • Melhor Direção
  • Melhor Roteiro Original
  • Melhor Direção de Elenco
  • Melhor Fotografia
  • Melhor Figurino
  • Melhor Montagem 
  • Melhor Produção

Onde assistir:

  • Cinépolis Parque Shopping Belém:  Rod. Augusto Montenegro, 4300 – Parque Verde 
  • Moviecom Shopping Castanheira: Rod. BR-316, Km 01 – Castanheira
  • Moviecom Shopping Pátio Belém: Pe. Eutíquio, 1078 – Batista Campos
  • Cinesystem Shopping Metrópole (Ananindeua): Rod. BR-316, Km 4, 4500 – Coqueiro

O Agente Secreto 

image O Agente Secreto. (Foto: Divulgação)

Gênero: Drama, Policial, Suspense
Duração: 2h41

Ambientado em 1977, o filme acompanha Marcelo, um especialista em tecnologia acusado de atividades subversivas durante a ditadura militar. Ao se mudar para Recife, ele passa a desconfiar que está sendo constantemente vigiado.

Indicações:

  • Melhor Filme
  • Melhor Filme Internacional 
  • Melhor Ator
  • Melhor Direção de Elenco

Onde assistir em Belém e região:

  • Moviecom Shopping Castanheira: Rod. BR-316, Km 01 – Castanheira
  • Moviecom Shopping Pátio Belém: Pe. Eutíquio, 1078 – Batista Campos
  • Cinépolis Shopping Boulevard Belém: Av. Visconde de Souza Franco, 776 – Reduto
  • UCI Shopping Bosque Grão-Pará: Av. Centenário, 1052 – Mangueirão
  • Cinesystem Shopping Metrópole (Ananindeua): Rod. BR-316, Km 4, 4500 – Coqueiro

Dica importante para o público

A programação dos cinemas pode variar ao longo do mês, com mudanças de horários e sessões. Antes de ir, consulte os sites oficiais ou aplicativos das redes exibidoras.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)

Palavras-chave

OSCAR 2026

o agente secreto

Cinema

Cultura
