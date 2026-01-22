Saiba onde assistir aos filmes indicados ao Oscar 2026 em Belém

Os cinéfilos de Belém já podem se preparar: alguns dos filmes indicados ao Oscar 2026 estão em cartaz nos principais cinemas da capital paraense e Região Metropolitana. As produções, que concorrem em categorias importantes da premiação, ficam em exibição ao longo de todo o mês de janeiro, com sessões dubladas e legendadas.

A seguir, confira onde assistir aos filmes indicados ao Oscar 2026 em Belém.

Hamnet: A Vida Antes de Hamlet

Hamnet: A vida antes de Hamnet. (Foto: Divulgação)

Gênero: Drama

Duração: 2h05

O longa retrata a história de Hamnet, filho de William Shakespeare, explorando os dramas familiares que teriam inspirado uma das obras mais famosas da literatura mundial.

Indicações:

Melhor Filme

Melhor Atriz

Melhor Direção

Melhor Roteiro Adaptado

Melhor Direção de Elenco

Melhor Produção

Melhor Trilha Sonora

Onde assistir em Belém:

Moviecom Shopping Pátio Belém : Pe. Eutíquio, 1078 – Batista Campos

: Pe. Eutíquio, 1078 – Batista Campos Cinépolis Shopping Boulevard : Av. Visconde de Souza Franco, 776 – Reduto

: Av. Visconde de Souza Franco, 776 – Reduto UCI Shopping Bosque Grão-Pará: Av. Centenário, 1052 – Mangueirão

VEJA MAIS

Marty Supreme

Marty Supreme. (Foto: Divulgação)

Gênero: Drama / Cinebiografia

Duração: 2h29

O filme conta a história real de Marty Reisman, que saiu do submundo do tráfico para se tornar campeão de tênis de mesa, conquistando, aos 67 anos, o título de atleta mais velho a vencer um campeonato nacional.

Indicações:

Melhor Filme

Melhor Ator

Melhor Direção

Melhor Roteiro Original

Melhor Direção de Elenco

Melhor Fotografia

Melhor Figurino

Melhor Montagem

Melhor Produção

Onde assistir:

Cinépolis Parque Shopping Belém : Rod. Augusto Montenegro, 4300 – Parque Verde

: Rod. Augusto Montenegro, 4300 – Parque Verde Moviecom Shopping Castanheira : Rod. BR-316, Km 01 – Castanheira

: Rod. BR-316, Km 01 – Castanheira Moviecom Shopping Pátio Belém : Pe. Eutíquio, 1078 – Batista Campos

: Pe. Eutíquio, 1078 – Batista Campos Cinesystem Shopping Metrópole (Ananindeua): Rod. BR-316, Km 4, 4500 – Coqueiro

O Agente Secreto

O Agente Secreto. (Foto: Divulgação)

Gênero: Drama, Policial, Suspense

Duração: 2h41

Ambientado em 1977, o filme acompanha Marcelo, um especialista em tecnologia acusado de atividades subversivas durante a ditadura militar. Ao se mudar para Recife, ele passa a desconfiar que está sendo constantemente vigiado.

Indicações:

Melhor Filme

Melhor Filme Internacional

Melhor Ator

Melhor Direção de Elenco

Onde assistir em Belém e região:

Moviecom Shopping Castanheira : Rod. BR-316, Km 01 – Castanheira

: Rod. BR-316, Km 01 – Castanheira Moviecom Shopping Pátio Belém : Pe. Eutíquio, 1078 – Batista Campos

: Pe. Eutíquio, 1078 – Batista Campos Cinépolis Shopping Boulevard Belém : Av. Visconde de Souza Franco, 776 – Reduto

: Av. Visconde de Souza Franco, 776 – Reduto UCI Shopping Bosque Grão-Pará : Av. Centenário, 1052 – Mangueirão

: Av. Centenário, 1052 – Mangueirão Cinesystem Shopping Metrópole (Ananindeua): Rod. BR-316, Km 4, 4500 – Coqueiro

Dica importante para o público

A programação dos cinemas pode variar ao longo do mês, com mudanças de horários e sessões. Antes de ir, consulte os sites oficiais ou aplicativos das redes exibidoras.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)