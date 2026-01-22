Saiba onde assistir aos filmes indicados ao Oscar 2026 em Belém
Produções indicadas à principal premiação do cinema mundial estão em cartaz nos cinemas de Belém e Região Metropolitana
Os cinéfilos de Belém já podem se preparar: alguns dos filmes indicados ao Oscar 2026 estão em cartaz nos principais cinemas da capital paraense e Região Metropolitana. As produções, que concorrem em categorias importantes da premiação, ficam em exibição ao longo de todo o mês de janeiro, com sessões dubladas e legendadas.
A seguir, confira onde assistir aos filmes indicados ao Oscar 2026 em Belém.
Hamnet: A Vida Antes de Hamlet
Gênero: Drama
Duração: 2h05
O longa retrata a história de Hamnet, filho de William Shakespeare, explorando os dramas familiares que teriam inspirado uma das obras mais famosas da literatura mundial.
Indicações:
- Melhor Filme
- Melhor Atriz
- Melhor Direção
- Melhor Roteiro Adaptado
- Melhor Direção de Elenco
- Melhor Produção
- Melhor Trilha Sonora
Onde assistir em Belém:
- Moviecom Shopping Pátio Belém: Pe. Eutíquio, 1078 – Batista Campos
- Cinépolis Shopping Boulevard: Av. Visconde de Souza Franco, 776 – Reduto
- UCI Shopping Bosque Grão-Pará: Av. Centenário, 1052 – Mangueirão
Marty Supreme
Gênero: Drama / Cinebiografia
Duração: 2h29
O filme conta a história real de Marty Reisman, que saiu do submundo do tráfico para se tornar campeão de tênis de mesa, conquistando, aos 67 anos, o título de atleta mais velho a vencer um campeonato nacional.
Indicações:
- Melhor Filme
- Melhor Ator
- Melhor Direção
- Melhor Roteiro Original
- Melhor Direção de Elenco
- Melhor Fotografia
- Melhor Figurino
- Melhor Montagem
- Melhor Produção
Onde assistir:
- Cinépolis Parque Shopping Belém: Rod. Augusto Montenegro, 4300 – Parque Verde
- Moviecom Shopping Castanheira: Rod. BR-316, Km 01 – Castanheira
- Moviecom Shopping Pátio Belém: Pe. Eutíquio, 1078 – Batista Campos
- Cinesystem Shopping Metrópole (Ananindeua): Rod. BR-316, Km 4, 4500 – Coqueiro
O Agente Secreto
Gênero: Drama, Policial, Suspense
Duração: 2h41
Ambientado em 1977, o filme acompanha Marcelo, um especialista em tecnologia acusado de atividades subversivas durante a ditadura militar. Ao se mudar para Recife, ele passa a desconfiar que está sendo constantemente vigiado.
Indicações:
- Melhor Filme
- Melhor Filme Internacional
- Melhor Ator
- Melhor Direção de Elenco
Onde assistir em Belém e região:
- Moviecom Shopping Castanheira: Rod. BR-316, Km 01 – Castanheira
- Moviecom Shopping Pátio Belém: Pe. Eutíquio, 1078 – Batista Campos
- Cinépolis Shopping Boulevard Belém: Av. Visconde de Souza Franco, 776 – Reduto
- UCI Shopping Bosque Grão-Pará: Av. Centenário, 1052 – Mangueirão
- Cinesystem Shopping Metrópole (Ananindeua): Rod. BR-316, Km 4, 4500 – Coqueiro
Dica importante para o público
A programação dos cinemas pode variar ao longo do mês, com mudanças de horários e sessões. Antes de ir, consulte os sites oficiais ou aplicativos das redes exibidoras.
(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)
