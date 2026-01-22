Oscar 2026: 'Pecadores' quebra recorde histórico e alcança 16 indicações

O filme Pecadores, dirigido por Ryan Coogler, já garantiu seu lugar na história do Oscar. O longa somou 16 indicações na edição de 2026 da premiação, superando o antigo recorde de 14 nomeações, que pertencia a A Malvada, Titanic e La La Land. A cerimônia está marcada para 15 de março.

A produção concorre em categorias centrais, como melhor filme e direção, além de ator, com Michael B. Jordan, e atriz coadjuvante, com Wunmi Mosaku. Também aparecem na lista roteiro original, trilha sonora original, edição, fotografia, figurino, maquiagem, produção de arte, som, efeitos visuais, elenco, ator coadjuvante (com Delroy Lindo) e canção original, com I Lied to You.

Ambientado em 1932, no Mississippi, Pecadores acompanha dois irmãos gêmeos que tentam recomeçar a vida ao abrir um bar na região. O plano, no entanto, é atravessado por um terror sobrenatural ligado ao passado racista local. Vampiros surgem como metáfora da opressão e da exploração da comunidade negra, em uma narrativa que mistura horror, crítica social e celebração da cultura afro-americana por meio da música e da arte.

Marco histórico

Para se tornar o filme mais premiado da história do Oscar, o longa precisará conquistar mais de 11 estatuetas, ultrapassando os recordes de Ben-Hur, Titanic e O Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei.

Ryan Coogler também alcançou um feito pessoal relevante: tornou-se o segundo homem negro a receber, no mesmo ano, indicações por direção, melhor filme (como produtor) e roteiro original. Antes dele, apenas Jordan Peele havia atingido a marca, com Corra!, em 2017. Spike Lee chegou a ter três indicações em um único ano, em 2018, mas em categorias diferentes, incluindo roteiro adaptado.