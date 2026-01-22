Oscar 2026: baixe o checklist de O Liberal e acompanhe todos os indicados da premiação
Material reúne todas as categorias do Oscar 2026 e ajuda o público a marcar os filmes assistidos e fazer apostas antes da cerimônia, marcada para 15 de março
A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas anunciou, na manhã desta quinta-feira (22), os indicados ao Oscar 2026, dando início à contagem regressiva para a maior premiação do cinema mundial. Para ajudar a acompanhar cada detalhe da disputa, O Liberal preparou um checklist exclusivo com todos os filmes indicados.
O destaque brasileiro da edição é o longa “O Agente Secreto”, dirigido por Kleber Mendonça Filho, que fez história ao conquistar quatro indicações. O filme concorre nas categorias de Melhor Filme, Melhor Ator, com Wagner Moura, Melhor Filme Internacional e Melhor Seleção de Elenco.
Entre os títulos internacionais, o líder em indicações neste ano é “Pecadores”, que aparece em 16 categorias e desponta como um dos favoritos da temporada
Pensando em quem gosta de se organizar, marcar os filmes já assistidos e até arriscar palpites sobre os vencedores, O Liberal criou um checklist especial do Oscar 2026, com todas as principais categorias da premiação.
A cerimônia do Oscar 2026 acontece no dia 15 de março, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Assim como na edição anterior, o evento será apresentado pelo comediante Conan O’Brien, à frente da 98ª edição da premiação.
👉 Clique e baixe agora o checklist do Oscar 2026 de O Liberal.
