O Liberal chevron right Cultura chevron right Cinema chevron right

Oscar 2026: baixe o checklist de O Liberal e acompanhe todos os indicados da premiação

Material reúne todas as categorias do Oscar 2026 e ajuda o público a marcar os filmes assistidos e fazer apostas antes da cerimônia, marcada para 15 de março

O Liberal
fonte

Oscar 2026: confira e baixe o checklist de O Liberal com todos os filmes indicados. (Reprodução)

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas anunciou, na manhã desta quinta-feira (22), os indicados ao Oscar 2026, dando início à contagem regressiva para a maior premiação do cinema mundial. Para ajudar a acompanhar cada detalhe da disputa, O Liberal preparou um checklist exclusivo com todos os filmes indicados.

O destaque brasileiro da edição é o longa “O Agente Secreto”, dirigido por Kleber Mendonça Filho, que fez história ao conquistar quatro indicações. O filme concorre nas categorias de Melhor Filme, Melhor Ator, com Wagner Moura, Melhor Filme Internacional e Melhor Seleção de Elenco.

VEJA MAIS

image Wagner Moura é indicado ao Oscar 2026 por atuação em 'O Agente Secreto'
Ator brasileiro concorre na categoria Melhor Ator após atuação aclamada no filme de Kleber Mendonça Filho

image 'O Agente Secreto' é indicado ao Oscar 2026 na categoria de Melhor Filme Estrangeiro
Produção estrelada por Wagner Moura concorre como representante do Brasil na principal premiação do cinema

Entre os títulos internacionais, o líder em indicações neste ano é “Pecadores”, que aparece em 16 categorias e desponta como um dos favoritos da temporada

Pensando em quem gosta de se organizar, marcar os filmes já assistidos e até arriscar palpites sobre os vencedores, O Liberal criou um checklist especial do Oscar 2026, com todas as principais categorias da premiação.

A cerimônia do Oscar 2026 acontece no dia 15 de março, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Assim como na edição anterior, o evento será apresentado pelo comediante Conan O’Brien, à frente da 98ª edição da premiação.

👉 Clique e baixe agora o checklist do Oscar 2026 de O Liberal.

image Baixe a checklist do O Liberal para o Oscar 2026. (Hannah Franco/O Liberal)
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas.
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram

Palavras-chave

Oscar 2026

O Agente Secreto

premiação

Cinema

Cinema
.
