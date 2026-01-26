Capa Jornal Amazônia
Zeca Camargo agradece acolhimento após furto de celular: 'Nada abala minha paixão por Belém'

O apresentador compartilhou momento delicado ao lado de Astrid Fontenelle

Mesmo após o contratempo que a apresentadora Astrid Fontenelle sofreu ao lado do jornalista e apresentador Zeca Camargo, ele ainda se declarou para Belém. Astrid teve o celular furtado enquanto passeava pela Praça da República, em Belém, neste domingo (25), por volta do meio-dia, quando estava acompanhada do jornalista. O aparelho levado foi um iPhone.

Em seu perfil no Instagram, Zeca, que é oficialmente "Cidadão Belenense", falou sobre o acolhimento que recebeu após o caso. Ele disse, inclusive, que nada abala a paixão que tem por Belém. Além disso, postou outros momentos ao lado da amiga na capital paraense, incluindo uma visita à Basílica de Nossa Senhora de Nazaré.

"Um pequeno incidente hoje desencadeou uma onda de afeto na cidade de Belém. Eu e @astridfontenelle fomos banhados de carinho diante de um contratempo e a resposta foi imediata: a cidade está do lado de vocês. Resolvidos os bloqueios necessário (o celular mesmo não foi encontrado mas todas as informações foram apagadas), fomos participado um debate riquíssimo sobre livros com uma plateia lotada de Belenenses, como nos, apaixonados pelos livros. Em minutos, a atmosfera começou a mudar. Veio uma onda de acolhimento e simpatia. E mais do que nunca me senti orgulhoso dessa cidade. Viva Belém! Quero sempre poder andar com meus pensamentos suas ruas!", escreveu Zeca.

Antes dessa postagem, eles gravaram um vídeo agradecendo o carinho que recebeu dos beleneneses: "Obrigado Belém. O carinho dessa cidade com a gente foi incrível 🥰🥰🥰".

 

 

 

 

em 27 de agosto de 2025, em cerimônia no Palácio Antônio Lemos com o prefeito Igor Normando. A homenagem, proposta pelo vereador Felipe Vinagre, reconhece sua paixão pela cultura, gastronomia e frequentes visitas a Belém, incluindo o Círio de Nazaré. 

 

A situação foi tornada pública pelo próprio Zeca Camargo, que publicou um vídeo nas redes sociais relatando o ocorrido e pedindo ajuda para localizar o telefone. “Amigos belenenses queridos, a gente estava passeando na Praça da República, eu e a Astrid, e o celular dela foi furtado. A gente está correndo atrás, a gente está fazendo o BO, a gente está fazendo tudo, mas se por ventura alguém encontrar esse celular, tiver uma notícia desse celular, fala comigo aqui no direct”, afirmou. No vídeo, ele também agradeceu a recepção do público local e reforçou o pedido de informações sobre o paradeiro do aparelho.

Segundo o relato de uma pessoa que pediu para tirar uma selfie com os apresentadores, Astrid percebeu o sumiço do celular nesse momento. A fonte, que preferiu não se identificar, questionou a falta de guarnição policial em áreas de grande concentração de pessoas aos domingos.

Astrid Fontenelle e Zeca Camargo estão em Belém para participar de um encontro do Clube do Livro, projeto idealizado pelos dois comunicadores. O evento ocorre neste domingo (25), a partir das 18h, no Boulevard Shopping Belém, com entrada gratuita. A proposta é promover um bate-papo literário e a troca de experiências com o público, em um ambiente informal, mediado pelos próprios idealizadores.

Cultura

Astrid Fontenelle

Zeca Camargo

Celebridades
.
