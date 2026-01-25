Apresentadora Astrid Fontenelle tem celular furtado durante passeio na Praça da República, em Belém

A apresentadora Astrid Fontenelle teve o celular furtado enquanto passeava pela Praça da República, em Belém, neste domingo (25). O caso ocorreu por volta do meio-dia, quando ela estava acompanhada do jornalista e apresentador Zeca Camargo. O aparelho levado foi um iPhone.

A situação foi tornada pública pelo próprio Zeca Camargo, que publicou um vídeo nas redes sociais relatando o ocorrido e pedindo ajuda para localizar o telefone. “Amigos belenenses queridos, a gente estava passeando na Praça da República, eu e a Astrid, e o celular dela foi furtado. A gente está correndo atrás, a gente está fazendo o BO, a gente está fazendo tudo, mas se por ventura alguém encontrar esse celular, tiver uma notícia desse celular, fala comigo aqui no direct”, afirmou. No vídeo, ele também agradeceu a recepção do público local e reforçou o pedido de informações sobre o paradeiro do aparelho.

Segundo o relato de uma pessoa que pediu para tirar uma selfie com os apresentadores, Astrid percebeu o sumiço do celular nesse momento. A fonte, que preferiu não se identificar, questionou a falta de guarnição policial em áreas de grande concentração de pessoas aos domingos.

Astrid Fontenelle e Zeca Camargo estão em Belém para participar de um encontro do Clube do Livro, projeto idealizado pelos dois comunicadores. O evento ocorre neste domingo (25), a partir das 18h, no Boulevard Shopping Belém, com entrada gratuita. A proposta é promover um bate-papo literário e a troca de experiências com o público, em um ambiente informal, mediado pelos próprios idealizadores.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou posicionamento e atualizações sobre o caso à Polícia militar do Pará, e aguarda retorno.