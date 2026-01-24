Judah Ferreira lança videoclipe em projeto inédito paraense

O projeto “Videoclipe-se”, da produtora DNA Cultural, que tem como precursora a produtora paraense Adriana Camarão, chega ao público. O objetivo é colocar em destaque e promover, através de videoclipes exclusivos e inéditos, a cena autoral paraense.

O primeiro artista contemplado é o músico Judah Ferreira, que traz a canção “Pará Abençoado” para o audiovisual, neste sábado (24). Além de cantor, Judah Ferreira é professor de música. Ele escolheu a canção “Pará Abençoado”, de composição do seu pai Ferreirinha da Vigia, para celebrar esse momento da sua carreira e para homenagear os 410 anos de Belém.

O compositor tem canções com temáticas paraenses, que enaltecem as maravilhas do Estado e suas características; ao lado do filho, eles destacam todo esse universo musical do Estado.

“Eu e meu pai morávamos, alguns anos atrás, no distrito de Icoaraci, foi quando ele fez essa música. Ele viajava muito pelo Pará e foi quando ele começou a contemplar essas maravilhas que tem nosso Estado e, em uma das viagens, ele foi compondo essa música”, relata o músico Judah Ferreira sobre a canção que dá vida ao videoclipe.

Judah Ferreira tem 22 anos de carreira e sua musicalidade tem influências na MPB e MPP.

O projeto DNA Cultural completa 7 anos em 2026 e vem trazer grandes novidades para a cena cultural do Estado no que concerne à produção audiovisual. A idealizadora Adriana Camarão explica que essa expansão irá contemplar diversas etapas da produção artística do Pará.

“Todo ano o DNA Cultural traz coisas novas e 2026 não seria diferente. Quero ampliar o quadro de gravações do projeto não apenas na cidade de Belém, mas ter oportunidade de gravar com artistas de outros municípios. Além de trazer as produções que o público já conhece, como o ‘DNA Fashion Music’ e shows especiais do DNA”, explica.