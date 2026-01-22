Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Maria Rita anuncia segundo volume de show em homenagem a Elis; saiba detalhes

Estadão Conteúdo

Maria Rita anunciou que fará um novo show em homenagem à sua mãe, Elis Regina (1945-1982). A cantora divulgou a novidade na tarde desta quinta-feira, 22, em seu perfil oficial no Instagram.

Na postagem, Maria Rita aparece escrevendo à mão a frase Redescobrir - Volume 2, em referência ao projeto que fez em 2012, Redescobrir, quando, na data em que se completaram 30 anos de morte da Elis, cantou o repertório da mãe.

Na época, Redescobrir estava previsto para ser uma série de cinco shows patrocinados pela marca Nivea, mas a recepção do público fez com que a cantora ficasse quase dois anos em turnê com o espetáculo. O projeto também rendeu CD e DVD gravados ao vivo em São Paulo, com músicas como Romaria, Como Nossos Pais e Águas de Março.

Por ora, Maria Rita não deu maiores detalhes sobre como será esse novo projeto cantando Elis, mas revelou a data de estreia: 13 de março. A cantora também apagou todas as postagens de seu Instagram, deixando apenas duas que remetem ao novo projeto.

Nos últimos anos, Maria Rita se dedicou ao samba e ao pagode, com álbuns como Amor e Música e Samba da Maria. Seu último lançamento fonográfico foi a faixa Atrás do Temporal, em dueto com o Padre Fábio de Melo.

