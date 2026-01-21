Gamadinho lança 'Eu Tava Certo' e aposta em nova fase após sucesso de 'Instinto'

Depois do sucesso "Instindo", Gamadinho lança o hit “Eu Tava Certo”. O cantor e compositor carioca libera a música com a promessa de emocionar e conquistar o público com sua forte narrativa e intensidade.

O single reforça o talento do artista que já é dono do sucesso “Instinto” e conta com mais de 3 milhões de ouvintes mensais no spotify, 55 milhões de plays, e mais de 227 milhões de visualizações no youtube.

“Eu Tava Certo” é uma composição assinada por Rosyl, Gabrielzinho e Júnior Garça. A música mergulha no tema da infidelidade e da decepção amorosa, trazendo versos fortes e diretos que traduzem a dor de quem descobre uma traição. A canção combina melodia envolvente com letras que falam de arrependimento e da ironia de amar quem não merecia.