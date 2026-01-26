Capa Jornal Amazônia
BBB 26: Brigido, Leandro e Matheus estão no Paredão; veja como foi a formação

Eliminado será conhecido na próxima terça-feira (27)

Estadão Conteúdo

Brigido, Leandro e Matheus disputam a eliminação do Big Brother Brasil 26 na próxima terça-feira, 27. O Líder, Babu Santana indicou Matheus à berlinda. Na votação da casa, Brigido foi o participante mais votado e completou a lista de emparedados. Confira abaixo mais detalhes sobre como foi a votação.

A semana até a votação do Paredão

Na dinâmica das Caixas-Surpresa, o Anjo autoimune, Jonas Sulzbach ficou impedido de votar. Ana Paula Renault recebeu o poder de ter voto com peso dois, enquanto Sarah Andrade ganhou o direito de vetar o voto de um dos participantes. Leandro já estava no Paredão após ter sido indicado por Brigido e Alberto Cowboy durante o programa desta sexta-feira, 23.

Quem votou em quem no BBB 26

- Leandro votou em Brigido. - Juliano Floss votou em Brigido. - Chaiany votou em Brigido. - Alberto Cowboy votou em Chaiany. - Samira votou em Gabriela. - Breno votou em Brigido. - Jordana votou em Sol Vega. - Brigido votou em Chaiany. - Maxiane votou em Gabriela. - Paulo Augusto votou em Sol Vega. - Marciele votou em Gabriela. - Marcelo votou em Brigido. - Sol Vega votou em Chaiany. - Matheus votou em Ana Paula Renault. - Gabriela votou em Juliano Floss. - Edilson votou em Sol Vega. - Milena votou em Brigido. - Solange Couto votou em Milena. - Sarah Andrade votou em Chaiany.

Os mais votados pela casa do BBB 26 no Paredão

- 6 votos - Brigido - 4 votos - Chaiany - 3 votos - Gabriela - 3 votos - Sol Vega - 1 voto - Ana Paula Renault - 1 voto - uliano Floss - 1 voto - Milena

.
