Zeca Camargo e Astrid Fontenelle lançam 2ª temporada do Clube do Livro em Belém

Os apresentadores Zeca Camargo e Astrid Fontenelle, amigos há 34 anos, lançaram em Belém do Pará a segunda temporada do Clube do Livro e das Panelas, projeto iniciado em 2025. Durante o encontro em um shopping da capital paraense, nesse domingo (25), Zeca e Astrid falaram sobre literatura e experiências de vida. A nova fase do grupo de leitura promete viagens a destinos diversos, como Rio de Janeiro (RJ), Berlim (Alemanha) e Índia, por meio das palavras.

Antes do encontro com o público geral, os apresentadores conversaram com a imprensa e revelaram o motivo de Belém ser a cidade eleita para o lançamento. “O Zeca foi escolhido por Belém. Eu acho que quando a gente se apaixona por um lugar, que é fora do lugar onde a gente nasceu, a gente não aponta e fala: ‘Ah, eu quero ir pra lá! Eu quero acontecer lá!’. A gente tem que ser abraçado por esse lugar também”, destacou Astrid.

Zeca Camargo destacou a importância da literatura paraense com a obra "Marajó", de Dalcídio Jurandir (Lívia Ximenes / O Liberal)

“Belém seria uma escolha, pra mim, óbvia. Foi uma feliz coincidência”, disse Zeca. Em 2025, o apresentador recebeu o título de “Cidadão Belenense”, devido à visibilidade dada e ao carinho expresso por ele à cidade ao longo da carreira.

Em conversa com o público, Zeca destacou um dos objetivos do Clube do Livro e das Panelas: “O que a gente dá pras pessoas são as inspirações”. Para os fundadores do grupo, a literatura sempre foi algo presente na rotina, desde a infância. “O que nos uniu foi esse prazer pela leitura”, comentou Astrid.

Zeca aproveitou o momento para mostrar o livro “Marajó”, escrito pelo autor paraense Dalcídio Jurandir. O apresentador, que já foi à ilha, destacou um glossário presente na obra e como ela o permitiu ter uma visão diferente do local. Após ler um trecho, Zeca afirmou que deseja retornar ao Marajó para conhecer aquilo que leu.

A empresária Ivanna Carneiro participou da conversa com Zeca e Astrid. Ela, que se considera “a construção de vários livros", afirmou que o momento foi um “resgate ao mundo offline". “Ler faz parte da construção da nossa criatividade, do nosso conceito de ser, da nossa personalidade. Eu acredito que a leitura é uma imersão para dentro de si, tanto da história que a gente lê, quanto daquilo que a gente absorve", declarou.

Para 2026, o Clube do Livro e das Panelas tem uma lista de 10 obras. Entre elas, está “Monique se Liberta”, do francês Édouard Louis. “A gente gosta de gente. A gente gosta de gente que está dentro do livro. E a gente gosta de gente que está fora do livro também”, afirmou Astrid Fontenelle.

Astrid Fontenelle contou como ler mais ajudou a reduzir o uso do celular em 2025 (Lívia Ximenes / O Liberal)

No bate-papo, Zeca e Astrid apontaram como os livros dialogam e expressam a vida cotidiana. “A gente lê e rabisca o livro inteiro”, contou Zeca Camargo acerca da relação estabelecida com a literatura. Os fundadores do clube também afirmaram que consideram toda leitura importante e válida – para isso, criaram a hashtag #SeTáLendoTáValendo.

A enfermeira Ellen Rodrigues é fã de Zeca e levou o livro “Elza”, biografia da artista Elza Soares escrita por ele, para ser autografado. A obra foi para Ellen como um divisor de águas. “A minha vivência com a literatura é uma vivência maravilhosa. Entre plantões, salas de espera ou momentos em casa sozinha, eu sempre procuro ler", apontou.

Além das obras lidas e debatidas no clube, eles também recomendam aos participantes que façam leituras paralelas. “Venham para os livros, estabeleçam um acordo com eles”, convidou Astrid. A apresentadora também lembrou que a literatura transformou a relação com o uso de celular, reduzido desde que passou a se dedicar mais a ler em 2025.

Público prestigiou Astrid Fontenelle e Zeca Camargo durante bate-papo em shopping de Belém do Pará (Lívia Ximenes / O Liberal)

“Só leiam. Só experimentem”, aconselhou Astrid Fontenelle. As inscrições para o segundo ano do Clube do Livro e das Panelas, liderado por Zeca e Astrid, iniciam na próxima segunda-feira, dia 02 de fevereiro – clique aqui e saiba mais. “O livro é companhia. Você nunca está só quando tem um livro. Acho que o livro é um grande companheiro”, ressaltou a apresentadora.