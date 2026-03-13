Thiago Soares, o Príncipe do Álcool, comanda primeira edição do Sun Samba Festival em Belém

O primeiro Sun Samba Festival em Belém traz para o NaBêra Thiago Soares e o grupo Encontro de Batuqueiros neste sábado (14). O evento, que chega para celebrar o samba e o pagode nacional, terá shows também de Nosso Tom, Pagode do Bilão e Nat Esquema.

A apresentação das atrações acontece em formato de festival, com repertório voltado para essa conexão com o público local, para quem vive o samba-raiz de verdade. Com dois palcos 360°, o espaço vai proporcionar um encontro com roda, energia e aquela atmosfera única que a Baía do Guajará permite viver.

“A gente gosta muito de ouvir as pessoas cantando de perto as nossas canções, principalmente as autorais. Mas, nesse estilo de festival, a gente pode ousar mais no repertório, porque sabemos que o público vai cantar todas as músicas, sejam as novas ou as clássicas, dos mais diversos grupos brasileiros”, disse Júlio Cezar Patrício, vocalista do Nosso Tom.

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Pela primeira vez em Belém, o cantor Thiago Soares, o Príncipe do Álcool, chega como atração principal para conduzir a festa. O cantor, compositor e músico atua como um dos principais compositores da nova geração do pagode, somando mais de 15 anos de trajetória artística. Natural de Nilópolis, no Rio de Janeiro, ele iniciou sua história na escola de samba Beija-Flor, onde integrou a bateria mirim. Ao longo de sua carreira, fez parte de grupos de destaque no cenário carioca dos anos 2000, como o Bom Gosto e o Clareou. No âmbito da composição, ele é responsável por obras gravadas por artistas renomados, incluindo "Fotos Antigas", interpretada por Thiaguinho, "Não Quero Despedida", por Mumuzinho, e "12 Horas", gravada por Dilsinho e Marília Mendonça, além de sucessos nas vozes de Tiee, Tierry e Chininha & Príncipe.

Thiago segue em carreira solo desde 2013 e possui três álbuns lançados em sua discografia. Entre seus projetos audiovisuais mais recentes, destacam-se "Feijoada do Thiago Soares" e "Por Todos os Pagodes", produções que auxiliaram na consolidação de sua identidade e na expansão de seu alcance nas plataformas digitais. O músico também mantém envolvimento com o Carnaval, tendo assinado como um dos autores do samba-enredo "Se Essa Rua Fosse Minha", defendido pela Beija-Flor de Nilópolis no desfile de 2020.

Além de Thiago Soares, ainda haverá a apresentação do Encontro de Batuqueiros. Formado em 2016 em Campinas (SP), o grupo é conhecido por um repertório que valoriza a batucada e influências como Fundo de Quintal e Revelação; o grupo ganhou destaque ao tocar com Dudu Nobre e por suas rodas de samba contagiantes. Formado por Anderson Macumbé (tantã e vocal), Dodô (pandeiro e vocal), Fabinho Viana (cavaquinho e vocal), Gustavo Nana (surdo), Juninho (banjo e vocal), Mucka Monteiro (reco-reco) e Will Brian (repique de mão), o Encontro de Batuqueiros tem um repertório que passeia pelo samba tradicional, pelo pagode de raiz e por canções que atravessaram gerações, sempre com interpretações respeitosas à obra dos grandes mestres do gênero, mas sem abrir mão de uma assinatura própria. A estética sonora do EDB é fortemente ancorada na percussão, com destaque para o tantã, o surdo, o pandeiro, o reco-reco e o repique de mão, que se entrelaçam às cordas e aos vocais harmônicos.

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Data: sábado, 14

Hora: 16h

Local: NaBêra - R. São Boaventura, 268 - Cidade Velha