Zeca Camargo e Astrid Fontenelle realizam encontro do projeto Clube do Livro em Belém

Um encontro do Clube do Livro, idealizado pelos comunicadores Zeca Camargo e Astrid Fontenelle, acontece no próximo domingo (25 de janeiro) no Boulevard Shopping Belém. A partir das 18h, o evento gratuito convida o público para um bate-papo literário e troca de experiências.

A iniciativa visa reunir leitores e interessados para debater livros e tópicos do cotidiano em um ambiente informal. Segundo Zeca Camargo, o projeto nasceu de conversas prévias com Astrid Fontenelle. “Os longos papos na cozinha que já aconteciam entre mim e Astrid agora tem um foco: trocar ideias com pessoas interessantes e interessadas, sempre tendo um livro como ponto de partida”, declarou Camargo.

Ele adicionou que os temas dos livros “são os mais variados, porém com narrativas que falam com a gente, com a nossa vida cotidiana, com as coisas que acreditamos”. Durante o evento, a plateia poderá interagir ativamente, realizando perguntas e comentários. O bate-papo será mediado diretamente pelos comunicadores.

O Clube do Livro foi concebido em 2025, fruto da amizade entre Zeca Camargo e Astrid Fontenelle e do vínculo de ambos com a leitura. Desde sua criação, o projeto já realizou diversos encontros presenciais, em diferentes formatos:

Passeio de barco durante a Festa Literária Internacional de Paraty (Flip)

Visita exclusiva à Bienal do Livro de São Paulo

Reunião em livraria da capital paulista, com mais de 70 participantes

Para 2026, o projeto inicia uma nova fase, visando expandir sua circulação nacional e atingir novos públicos. A cidade de Belém é o ponto de partida para essa nova jornada.

Conheça os idealizadores

A renomada jornalista e apresentadora Astrid Fontenelle possui mais de 30 anos de carreira. Ela é conhecida por passagens marcantes em emissoras como MTV Brasil, Rede Globo, Band e GNT.

Na GNT, Astrid comandou programas como o icônico “Saia Justa” e o recente “Admiráveis Conselheiras”. Sua trajetória é marcada pela autenticidade, versatilidade e profundidade em debates sobre comportamento, cultura e política.

Zeca Camargo é um jornalista, apresentador e escritor reconhecido nacionalmente. Sua trajetória na televisão brasileira é consolidada, destacando-se em programas de entretenimento e jornalismo cultural, com entrevistas e coberturas de grandes eventos nacionais e internacionais.

Ele é conhecido do público por seus trabalhos na MTV Brasil e TV Globo, onde apresentou atrações de música, comportamento e cultura pop. Camargo também atuou como correspondente e participou de projetos editoriais e audiovisuais em diversos formatos de comunicação, como TV, rádio, internet e publicações.

Serviço

Evento: Clube do Livro – bate-papo com Zeca Camargo e Astrid Fontenelle

Clube do Livro – bate-papo com Zeca Camargo e Astrid Fontenelle Quando: Domingo, 25 de janeiro

Domingo, 25 de janeiro Horário: 18h

18h Onde: Lounge do P3 - Boulevard Shopping Belém (Av. Visconde de Souza Franco, 776)

Lounge do P3 - Boulevard Shopping Belém (Av. Visconde de Souza Franco, 776) Entrada: Gratuita, classificação livre