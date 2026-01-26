O que aconteceu no BBB de madrugada? Confira resumo da noite desse domingo (25)
O segundo paredão do reality está formado e uma sister se tornou alvo de muitos participantes
O Big Brother Brasil 26 está com tudo. Nesse domingo (25), o segundo paredão do programa foi formado e três brothers estão na berlinda. Além disso, uma sister se tornou alvo de muitos jogadores. Confira abaixo o resumo dessa madrugada.
Resumo BBB - Noite de domingo (25)
Paredão formado
O segundo Paredão do BBB 26 está formado. Brígido, Boneco e Matheus estão na berlinda dessa vez.
Intriga entre sisters
Durante a votação do Paredão, uma intriga entre Sarah e Ana Paula chamou a atenção. A dinâmica permitiu a Ana Paula ter voto com peso dois, mas Sarah foi premiada com a possibilidade de vetar alguém. A escolha de Sarah foi Ana Paula, com a justificativa de que a mineira induz outras pessoas a errarem. Ana Paula questionou o motivo e Sarah afirmou que tem comentários da sister que geram problemas na Casa.
Ana Paula na mira
Ana Paula não está desagradando apenas Sarah. Jordana, Maxiane e Marciele se reuniram para comentar determinadas atitudes da mineira. Maxiane disse que foi se afastando de Ana Paula por não gostar de comentários feitos. Jordana, por outro lado, afirmou que se distanciou após a saída de Aline por achar Ana Paula manipuladora.
Pós-eliminação
Matheus, que está no Paredão, disse que joga contra o “cartel” de Ana Paula e que Brígido só foi indicado devido à influência da sister. Ele afirmou que, caso seja eliminado, os outros precisam desistir do programa e deixar apenas o grupo de Ana Paula disputar. Segundo Matheus, apenas a sister tem voz na casa e todos que vão contra ela são retirados.
Aliança firmada
Ana Paula e Milena possuem uma aliança firmada no BBB 26. Durante conversa, Milena disse que gostaria de ir até Matheus e dar apoio, mas não poderia. Ana Paula foi contra e afirmou que ela poderia. Milena, por outro lado, lembrou que foi atacada diretamente pelo brother.
Tristeza pós-votação
Jordana votou em Sol e decidiu contar à sister sobre isso. Na sala, Jordana listou os motivos de ter feito a escolha entre Sol e Chay. Após a conversa, Jordana chorou e falou sozinha na sala. Enquanto isso, em silêncio, Sol também chorou no quarto. Tempos depois, Sol afirmou para Sarah que Jordana se revelou uma cobra.
Objetivo firmado
Brígido mostrou que tem um objetivo firmado no BBB 26. Gabriela comentou que ele tem cara de chato, arrogante e prepotente, mas é legal. O brother, então, afirmou que foi ao programa para mostrar que hétero top não é nada disso.
Missão de Maxiane
Maxiane teve uma missão após a formação do Paredão: falar de Ana Paula. Em conversa com Matheus, ela disse que Ana Paula é uma cobra e está abalada por não ter aliados. Maxiane também disse que ela age por interesse, é oportunista e não gosta de Milena.
Gabriela VS Juliano
Gabriela falou para Chay que está sendo mal tratada por Juliano. Em seguida, durante papo com Sarah, Brígido e Jonas, ela reforçou sobre as atitudes do brother que estão desagradando. Irritada, a sister foi atrás de Juliano e afirmou que ele gritou com ela.
