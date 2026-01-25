Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right BBB chevron right

O que aconteceu no BBB de madrugada? Confira resumo da festa que começou na noite de sábado (24)

Festa da madrugada tem estratégia em pauta, acusações de espionagem e clima de flerte

O Liberal
fonte

Madrugada do BBB 26 com Festa, Sarah de 'espiã', brothers recalculando jogo e flerte. (Foto: Globo)

A noite de sábado (24) e madrugada deste domingo (25) no BBB 26 foram marcadas por uma combinação de música, conversas estratégicas e tensões entre os participantes. A Festa contou com show de Pedro Sampaio, que animou os brothers e ainda trouxe participações de Kelly Key e Melody, surpreendendo a casa. Fora do confinamento, as reações de Milena durante a apresentação também repercutiram nas redes sociais.

Apesar do clima festivo, a noite foi dominada por debates sobre o jogo. Marcelo e Breno passaram a reavaliar suas estratégias após analisarem atitudes de Ana Paula Renault dentro do reality. Já o Líder da semana, Babu Santana, demonstrou indecisão sobre sua indicação ao Paredão.

Ao longo da madrugada, Sarah Andrade se envolveu em uma situação que gerou comentários entre os participantes. Samira e Ana Paula suspeitaram que ela estivesse ouvindo uma conversa atrás da porta do Quarto Sonho da Eternidade, o que rendeu acusações e resgatou o apelido de “espiã”, que marcou sua trajetória em edições anteriores do programa. Paralelamente, um suposto selinho entre Samira e Jonas Sulzbach chamou a atenção e instaurou um clima de flerte entre os dois.

Pedro Sampaio leva Melody para o BBB 26

A Festa de sábado (24) teve como destaque a apresentação de Pedro Sampaio, que contou também com a presença de Kelly Key. A principal surpresa da noite foi a entrada de Melody no palco do programa, onde cantou o hit “Jetski” e animou os participantes.

Pedro Sampaio e Melody ainda realizaram uma performance dentro da piscina de espuma montada na área externa da casa. Durante o show, Samira comentou detalhes do figurino da cantora, enquanto Juliano Floss demonstrou entusiasmo ao ouvir a música “Escada do Prédio”, parceria do DJ com Marina Sena, ressaltando sua satisfação ao reconhecer a voz da artista. As reações de Milena durante o espetáculo também ganharam destaque fora do programa.

A ‘espiã’ Sarah Andrade

No Quarto Sonho da Eternidade, Juliano Floss, Samira e Ana Paula Renault conversavam sobre o jogo quando perceberam barulhos vindos do lado de fora do cômodo. Ao abrirem a porta, encontraram Sarah Andrade, o que gerou desconfiança sobre uma possível tentativa de escutar a conversa.

Samira e Ana Paula questionaram a atitude da sister, que negou estar ouvindo deliberadamente e afirmou que poderia apenas estar próxima ao local. Mesmo assim, o episódio alimentou comentários e reforçou a desconfiança em torno de sua postura no jogo.

Clima de flerte

Em outro momento da madrugada, Samira e Marciele foram até o Quarto Sonho da Eternidade para conversar com Milena e Ana Paula Renault. Durante o diálogo, surgiu o assunto sobre o fato de algumas participantes terem deixado a Festa mais cedo, o que abriu espaço para brincadeiras relacionadas a um possível envolvimento entre Samira e Jonas Sulzbach.

Samira negou que tenha ocorrido um beijo mais intenso, indicando que houve apenas um selinho. Jonas, que estava presente, sugeriu de forma descontraída a possibilidade de uma aproximação maior, reforçando o clima de flerte observado ao longo da noite.

A festa

A madrugada também foi marcada por críticas e desabafos. Em conversa com Solange Couto, Brigido comentou sobre incômodos com participantes que, segundo ele, se envolvem em conflitos alheios. Ele citou desentendimentos com Ana Paula Renault e reforçou que prefere resolver suas próprias questões dentro do jogo.

Maxiane relatou a Sarah Andrade que Ana Paula não teria gostado da aproximação entre elas. Diante disso, Sarah avaliou que enxerga Ana Paula como um elemento cômico dentro do programa, mas afirmou que não conseguiria conviver com ela fora do confinamento.

Sem mencionar nomes, Jordana e Marcelo discutiram atitudes de uma sister, questionando a autenticidade das alianças formadas no jogo e sugerindo que algumas aproximações poderiam ter motivações estratégicas. Já Babu Santana demonstrou incômodo com participantes que, segundo ele, buscam aparecer em todos os registros da Festa, citando esse comportamento em conversa com Edilson e Alberto Cowboy.

Mais tarde, o Líder voltou a comentar, de forma genérica, que estava irritado com a postura de um brother, classificando a convivência como desgastante. No Quarto Sonho da Eternidade, Juliano Floss também criticou Brigido, questionando o fato de ele não ter indicado Ana Paula Renault ao Paredão quando teve oportunidade.

Recalcular o jogo

Como Líder da semana, Babu Santana confidenciou a Juliano Floss que ainda não definiu sua indicação ao Paredão. Ele demonstrou preocupação com a possibilidade de indicar um participante que permaneça no jogo, o que poderia gerar desgaste em sua imagem dentro da casa.

Juliano sugeriu que Babu considerasse indicar Matheus, avaliando que isso poderia ajudar a entender a movimentação de votos dos demais participantes. Marcelo, por sua vez, revelou a Breno que está repensando sua trajetória no jogo, afirmando sentir que sua aliança com Ana Paula Renault perdeu força.

Breno avaliou que, na primeira semana, as escolhas feitas foram necessárias, mas concordou que o grupo ainda tem tempo para reorganizar suas estratégias. Jordana elogiou a leitura de jogo de Brigido e comentou ter tido um sonho curioso envolvendo um participante do reality.

Encerrando a noite, Suzanna Freitas, filha de Kelly Key, fez uma rápida aparição no palco do programa e foi recebida com entusiasmo pelos brothers.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

bbb

BBB26

Resumo da madrugada BBB 26

Big Brother Brasil 26
BBB
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

BLOQUINHO DO TCHAN

Fenômeno dos anos 90, É o Tchan traz novos sucessos e clássicos para o pré-carnaval belenense

Bloquinho do Tchan com Beto Jamaica e Compadre Washington desembarca no NaBêra para um arrastão de nostalgia e coreografias clássicas

25.01.26 8h00

MÚSICA

Judah Ferreira lança videoclipe em projeto inédito paraense

O cantor foi o primeiro artista selecionado no projeto DNA Cultural com a canção "Pará Abençoado”

24.01.26 8h00

CINEMA

Oscar 2026: Saiba onde assistir aos indicados a 'Melhor FIlme'

Na categoria principal da noite estão indicados 10 filmes; confira a seguir onde assistir cada título

23.01.26 12h59

POLÊMICA

Paraense pergunta preferência de Pabllo Vittar sobre Viviane Batidão ou Manu Bahtidão; veja resposta

Lucas Moreira encontra cantora e questiona sobre escolha musical

23.01.26 9h15

MAIS LIDAS EM CULTURA

EITA!

Andressa Urach tem visto para os EUA negado novamente: 'não estava cometendo crime'

A influenciadora e produtora de conteúdo 18+ acredita que a decisão está ligada ao seu trabalho atual e a um histórico com a imigração americana

25.01.26 8h30

exaltação

Diogo Nogueira fala sobre Paolla Oliveira em post; veja

Cantor celebrou a trajetória da ex-parceira nas redes sociais, após anunciar o fim do relacionamento de quase cinco anos

23.01.26 19h57

ASSINARIA?

Andressa Urach anuncia plataforma exclusiva após polêmica do vídeo com filho

A ex-Fazenda promete oferecer um espaço 'livre para criadores que estão cansados de mimimi de algumas plataformas'

07.01.26 17h44

POLÊMICA

'Hoje você vai mamar em mim': Áudio de Andressa Urach e filho após vídeo adulto viraliza

Criadora de conteúdo destacou que produz mídias para adultos e justificou que até a Bíblia mostrou relações mais próximas entre parentes

05.01.26 16h32

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda