O que aconteceu no BBB de madrugada? Confira resumo da festa que começou na noite de sábado (24)

A noite de sábado (24) e madrugada deste domingo (25) no BBB 26 foram marcadas por uma combinação de música, conversas estratégicas e tensões entre os participantes. A Festa contou com show de Pedro Sampaio, que animou os brothers e ainda trouxe participações de Kelly Key e Melody, surpreendendo a casa. Fora do confinamento, as reações de Milena durante a apresentação também repercutiram nas redes sociais.

Apesar do clima festivo, a noite foi dominada por debates sobre o jogo. Marcelo e Breno passaram a reavaliar suas estratégias após analisarem atitudes de Ana Paula Renault dentro do reality. Já o Líder da semana, Babu Santana, demonstrou indecisão sobre sua indicação ao Paredão.

Ao longo da madrugada, Sarah Andrade se envolveu em uma situação que gerou comentários entre os participantes. Samira e Ana Paula suspeitaram que ela estivesse ouvindo uma conversa atrás da porta do Quarto Sonho da Eternidade, o que rendeu acusações e resgatou o apelido de “espiã”, que marcou sua trajetória em edições anteriores do programa. Paralelamente, um suposto selinho entre Samira e Jonas Sulzbach chamou a atenção e instaurou um clima de flerte entre os dois.

Pedro Sampaio leva Melody para o BBB 26

A Festa de sábado (24) teve como destaque a apresentação de Pedro Sampaio, que contou também com a presença de Kelly Key. A principal surpresa da noite foi a entrada de Melody no palco do programa, onde cantou o hit “Jetski” e animou os participantes.

Pedro Sampaio e Melody ainda realizaram uma performance dentro da piscina de espuma montada na área externa da casa. Durante o show, Samira comentou detalhes do figurino da cantora, enquanto Juliano Floss demonstrou entusiasmo ao ouvir a música “Escada do Prédio”, parceria do DJ com Marina Sena, ressaltando sua satisfação ao reconhecer a voz da artista. As reações de Milena durante o espetáculo também ganharam destaque fora do programa.

A ‘espiã’ Sarah Andrade

No Quarto Sonho da Eternidade, Juliano Floss, Samira e Ana Paula Renault conversavam sobre o jogo quando perceberam barulhos vindos do lado de fora do cômodo. Ao abrirem a porta, encontraram Sarah Andrade, o que gerou desconfiança sobre uma possível tentativa de escutar a conversa.

Samira e Ana Paula questionaram a atitude da sister, que negou estar ouvindo deliberadamente e afirmou que poderia apenas estar próxima ao local. Mesmo assim, o episódio alimentou comentários e reforçou a desconfiança em torno de sua postura no jogo.

Clima de flerte

Em outro momento da madrugada, Samira e Marciele foram até o Quarto Sonho da Eternidade para conversar com Milena e Ana Paula Renault. Durante o diálogo, surgiu o assunto sobre o fato de algumas participantes terem deixado a Festa mais cedo, o que abriu espaço para brincadeiras relacionadas a um possível envolvimento entre Samira e Jonas Sulzbach.

Samira negou que tenha ocorrido um beijo mais intenso, indicando que houve apenas um selinho. Jonas, que estava presente, sugeriu de forma descontraída a possibilidade de uma aproximação maior, reforçando o clima de flerte observado ao longo da noite.

A festa

A madrugada também foi marcada por críticas e desabafos. Em conversa com Solange Couto, Brigido comentou sobre incômodos com participantes que, segundo ele, se envolvem em conflitos alheios. Ele citou desentendimentos com Ana Paula Renault e reforçou que prefere resolver suas próprias questões dentro do jogo.

Maxiane relatou a Sarah Andrade que Ana Paula não teria gostado da aproximação entre elas. Diante disso, Sarah avaliou que enxerga Ana Paula como um elemento cômico dentro do programa, mas afirmou que não conseguiria conviver com ela fora do confinamento.

Sem mencionar nomes, Jordana e Marcelo discutiram atitudes de uma sister, questionando a autenticidade das alianças formadas no jogo e sugerindo que algumas aproximações poderiam ter motivações estratégicas. Já Babu Santana demonstrou incômodo com participantes que, segundo ele, buscam aparecer em todos os registros da Festa, citando esse comportamento em conversa com Edilson e Alberto Cowboy.

Mais tarde, o Líder voltou a comentar, de forma genérica, que estava irritado com a postura de um brother, classificando a convivência como desgastante. No Quarto Sonho da Eternidade, Juliano Floss também criticou Brigido, questionando o fato de ele não ter indicado Ana Paula Renault ao Paredão quando teve oportunidade.

Recalcular o jogo

Como Líder da semana, Babu Santana confidenciou a Juliano Floss que ainda não definiu sua indicação ao Paredão. Ele demonstrou preocupação com a possibilidade de indicar um participante que permaneça no jogo, o que poderia gerar desgaste em sua imagem dentro da casa.

Juliano sugeriu que Babu considerasse indicar Matheus, avaliando que isso poderia ajudar a entender a movimentação de votos dos demais participantes. Marcelo, por sua vez, revelou a Breno que está repensando sua trajetória no jogo, afirmando sentir que sua aliança com Ana Paula Renault perdeu força.

Breno avaliou que, na primeira semana, as escolhas feitas foram necessárias, mas concordou que o grupo ainda tem tempo para reorganizar suas estratégias. Jordana elogiou a leitura de jogo de Brigido e comentou ter tido um sonho curioso envolvendo um participante do reality.

Encerrando a noite, Suzanna Freitas, filha de Kelly Key, fez uma rápida aparição no palco do programa e foi recebida com entusiasmo pelos brothers.