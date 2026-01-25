Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right Música chevron right

Fenômeno dos anos 90, É o Tchan traz novos sucessos e clássicos para o pré-carnaval belenense

Bloquinho do Tchan com Beto Jamaica e Compadre Washington desembarca no NaBêra para um arrastão de nostalgia e coreografias clássicas

Bruna Dias Merabet
fonte

Bloquinho do Tchan terá É o Tchan, Pixote, Giogio Boy, DJ Assayag e Thiago Costa (Divulgação)

Quando a gente fala de Carnaval, não tem como deixar o É o Tchan de fora. Neste fim de semana, no Circuito de Pré-Carnaval da Cidade Velha, o fenômeno dos anos 90 comanda o Bloquinho do Tchan. O evento, que leva o nome da banda, será neste domingo (25), no NaBêra, a partir das 16h.

Além do É o Tchan ainda terá Pixote, Giogio Boy, DJ Assayag e Thiago Costa.

“Belém tem uma energia especial! O público chega junto desde o primeiro acorde, canta, dança e transforma o espaço numa grande celebração. É um calor diferente, intenso, verdadeiro. Começar a temporada sentindo essa vibração do povo paraense dá um gás enorme para todo o verão”, disse Beto Jamaica.

Ao longo dos mais de 30 anos de carreira, o É o Tchan construiu uma trajetória de sucesso no Brasil e fora dele, e o público também foi se renovando. Formado em 1994, muitas pessoas acompanharam desde jovens as músicas da banda, mas também novas faixas etárias foram inseridas nesse contexto.
“Temos que agradecer aos pais, tios, primos dessa nova geração, que já curtiam com o Tchan lá atrás e levaram isso para dentro de casa. É emocionante demais. A gente vê pai, mãe, filho, todo mundo dançando junto. Ver a juventude abraçando o Tchan mostra que nossa música virou memória afetiva do Brasil, mas continua viva, atual e com a mesma alegria de sempre”, explica Compadre Washington.

Além de serem referências através do pagode baiano, o É o Tchan se tornou inesquecível para o público brasileiro quando se fala em música e dança com “Melô do Tchan”, “É o Tchan no Hawaí” (1998), “É o Tchan na Selva” (1999), “Pau que Nasce Torto”, “Dança da Cordinha”, “Dança do Bumbum”, “Ralando o Tchan”, “Bambolê”, “A Nova Loira do Tchan” e muitos outros, que fazem sucesso até hoje.

“O segredo é respeitar nossa história, mas nunca parar no tempo. A gente se reinventa sem perder a essência. Enquanto tiver gente querendo dançar com a gente, o Tchan vai continuar fazendo parte dessa festa”, analisa Beto Jamaica.

Sempre na cena musical, o grupo vem a Belém para fortalecer o seu bloquinho, que anualmente marca presença na programação do pré-Carnaval local. E, como citado, a novidade permeia a carreira do grupo; por conta disso, o folião belenense pode esperar novidades no bloquinho.

“Belém tem uma identidade musical fortíssima, e a gente respeita muito isso. Sempre rola essa troca, essa soma sonora com os ritmos locais, pelo menos a gente tenta. Não vamos entregar tudo, mas pode ter certeza de que vem muita mistura boa!”, antecipa Beto Jamaica.
Além de Belém, o É o Tchan segue agenda intensa pelo Brasil. A semana de viagens do grupo foi iniciada no meio da semana e segue até o Carnaval.

“A rotina é intensa, mas é isso que nos move: estrada, ensaio, preparação e muito foco em entregar um show com a mesma energia de sempre. O Tchan vem com música nova, a Princesinha do Tchan, com cara de verão, para fazer todo mundo dançar... estamos preparando o novo lançamento, que será no final de janeiro”, finaliza Compadre Washington.

Agende-se

Data: domingo, 25
Hora: 16h
Local: NaBêra - R. São Boaventura, 268 - Cidade Velha, Belém

 

