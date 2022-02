“É o Tchan” chama para a “Encaixadinha” em Belém

A Geração X, que aproveitou a juventude na década de 90, curtiu muito o É o Tchan. Referência em coreografia, swing e originalidade, o grupo se tornou o precursor da música baiana coreografada no Brasil. Donos de um repertório conhecido nacionalmente, o É o Tchan, fará amanhã, 13, o Bloquinho do Tchan, no Insano Marina Club.

Beto Jamaica e Compadre Washington já “passaram” pelo Egito, com a “Dança do ventre”, pelo Japão, com o “Ariga Tchan” e claro, pelo Brasil, com os hits, “Bambolê” e “Mão Boba”. Agora, a dupla volta para as paradas musicais com “Encaixadinha”.

“A gente se orgulha da nossa trajetória. Quando tudo começou, pensávamos apenas em fazer nossa música, divertir pessoas e nos divertir em cima do palco. Não tínhamos o propósito de sermos referência… esse não era e nunca foi o objetivo. Mas nos orgulhamos que acabamos inspirando muita gente”, disse Beto Jamaica.

Sempre atualizado, o grupo se lançou nas redes sociais. E claro, sempre quando se pensa em É o Tchan, vem na cabeça as danças marcantes. O grupo certamente lançou tendências nos anos 90 quando se fala em passos coreografados. Quem cresceu com a banda ao longo dos anos, hoje é adulto e tem lembranças significativas com as músicas do É o Tchan. Mas pela história e profissionalismo, eles conquistam uma nova geração de fãs.

“É gratificante saber que construímos um projeto que ultrapassou gerações. Acho que essa coisa de música dançante, com refrão fácil e passinhos que formam uma coreografia que todo mundo pega rápido, nos favorece”, avaliou Beto Jamaica.

O É o Tchan soube desde o início da carreira se utilizar de bons clipes, com música dançante e coreografia, aliados a um trio de dançarinos, que movimentavam as apresentações e ensinavam os passos.

Eles investiam bem no conteúdo que entregavam ao público, isso facilitava a disseminação das coreografias e fazia as músicas virarem sucesso. Depois deles, surgiram dezenas de bandas com o mesmo formato, porém, o carisma do grupo era único, o que explica os 20 anos de sucesso.

No início deste ano, a Músicas do Brasil, da Hurst Capital, que trabalha com royalties de execução pública e em streaming, adquiriu os direitos aos royalties de 766 obras e 257 fonogramas de sucessos do ritmo baiano. Entre as músicas estão “A Nova Loira do Tchan” e “Dança da cordinha”. A “Músicas do Brasil” adquiriu os ativos reais, como os direitos de obras musicais, e repassa esses recebíveis a investidores. A expectativa é que o retorno do investimento gere 15,17% ao ano, um valor maior que a inflação.

“É isso: saber que contribuímos para posicionar a Bahia em um ponto de relevância musicalmente falando, enche nossos corações de alegria. O Tchan tem um som e uma batida muito específicos, conseguimos criar uma identidade muito nossa”, contou Compadre Washington.

Com o projeto “Piseiro do Tchan”, de 2021, a banda inseriu no seu repertório mais um ritmo de origem nordestina. Com uma batida atualizada e contagiante, o projeto tem hits com autoria de Beto Jamaica, Moço Pop e Wostinho Nascimento.

O É o Tchan foi uma das bandas que usava a mídia televisionada a seu favor, o grupo lançou alguns concursos em programas com grande visibilidade, apresentados por Gugu Liberato e Fausto Silva. Em algumas ocasiões foram realizadas disputas para escolher as suas dançarinas. Os concursos eram realizados com voto popular, o que deixa os fãs eufóricos ao longo das seleções que ocorriam ao vivo.

Sempre antenados para essa movimentação do público, o É o Tchan lança “Encaixadinha” e em um aplicativo de vídeo. Na plataforma um concurso está ocorrendo que busca por um criador de conteúdo para ser protagonista do clipe da música. Um dos jurados da seleção será Sheila Mello, ex-loira do Tchan.

Agende – se

Bloquinho do Tchan

Atrações: É o Tchan, Pirô, Caricato e I Love Pagode

Data: amanhã, 13

Hora: 16h

Local: Insano Marina Club - R. São Boaventura, 268 - Cidade Velha

Informações: 91 99200-8011 ou 98904-8888.