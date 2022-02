Glória Groove lança novo álbum “Lady Leste” e fala sobre sucesso e representatividade

Da Vila Formosa para o mundo, Daniel Garcia não esconde a surpresa de ver Glória Groove, seu nome artístico, como um fenômeno de representatividade e talento. Nesta semana, Glória lançou seu mais novo álbum “Lady Leste - Vermelho”, que antes mesmo de seu lançamento, já é considerado um dos maiores sucessos da música pop contemporânea. Os singles lançados previamente: “Bonekinha”, “A Queda” e “Leilão” marcaram as paradas musicais nos últimos meses.

Glória o álbum “Lady Leste” como “resultado de uma vida dedicada a canto, dança, interpretação, caracterização, todas as minhas vivências e referências condensadas em um trabalho musical pop”. Ela não esconde a honra de ter se tornado um femonoemo do pop brasileiro. “Não paramos de sentir o efeito da música ‘A Queda’. Eu só queria fazer um clipe de halloween legal, casar uma data comemorativa com a música mais macabra do meu álbum. E hoje o single bateu cem milhões de visualizações. Acho que quando você se desprende de uma música para ser hit, as coisas acontecem naturalmente. Eu chego com uma era que acumula números absurdos, que jamais eu sonharia. Eu chego nesse momento do álbum como a ‘Lady Leste’ 2.0’”, brincou.

A artista reconhece seu valor e representatividade no Brasil, principalmente para o grupo LGBT. “A minha arte conversa com várias pessoas e essa é a melhor parte de ser artista. Sentir que fazemos parte da vida do outro. Sentir que podemos ser uma voz, mas para isso temos que agir como tal”, explicou.

O disco mostra uma diversidade de estilos musicais que fizeram parte da trajetória da artista. No decorrer da execução do álbum, os fãs devem encontrar elementos do funk, pop, pagode, trap e, é claro, R&B. “Todos esses estilos se conversam sem perder a essência da persona Gloria Groove”. Entre as inéditas da tracklist estão “Tua Indecisão”, “LSD” e mais. Há colaborações da GG com MC Hariel, Tasha & Tracie, MC Tchelinho, Sorriso Maroto, Marina Sena e Priscilla Alcantara.

Glória desta que o “álbum é sobre saber exatamente para onde está indo, mas jamais se esquecendo de onde veio. Sinto que este álbum marca a minha primeira grande era pop em território nacional, pois conta com singles que já acumulam grandes números antes mesmo da chegada do álbum completo. Lady Leste é a minha grande realização enquanto artista pop de servir uma era musical coesa e ao mesmo tempo versátil.”, afirmou a multiartista.

Confira a música "Vermelho":