Compadre Washington recebe alta após quase dez dias internado por conta de uma crise hipertensiva

Compadre Washington, 61 anos, da banda É O Tchan, recebeu alta hospitalar, de acordo com nota divulgada no perfil do grupo no Instagram. Ele deixou o Hopital Mater Dei, em Salvador, no início da tarde desta quarta-feira, 05.

O cantor foi internado desde o último dia 26, após sentir um desconforto abdominal e passar mal enquanto se apresentava em cima de um trio elétrico.Ele teve uma crise hipertensiva.

A nota ainda informa que o cantor ainda vai ficar afastado dos palcos por pelo menos dez dias, seguindo recomendações médicas. Beto Jamaica vai conduzir a agenda de shows durante esse período.

Compadre Washington publicou um vídeo nas redes sociais bastante feliz: "Depois de oito dias você vê o resultado. Estou de alta graças a Deus. Obrigada meu Deus, meus orixás, meus irmãos de luz. Agora é só me cuidar e agradecer a todos vocês que fizeram orações por mim".

