Compadre Washington passa mal em cima de trio do É O Tchan e é internado em hospital na Bahia

O cantor Compadre Washington, da banda É O Tchan, passou mal nesta segunda-feira, 26. Ele estava em cima do trio realizando o arrastão dos ambulantes, na cidade de São Sebastião do Passé, na Região Metropolitana de Salvador.

Ele foi tranferido hoje, 27, para o Hospital Martedei, em Salvador, onde passará por por uma bateria de exames. O estado de saúde do artista é considerado estável.

ENTENDA

Após passar mal na noite de ontem, 26, o artista foi encaminhado para um hospital e o show foi concluído pelo companheiro de grupo Beto Jamaica.

De acordo com a assessoria de Compadre Washington, ele sentiu um desconforto na região abdominal e, imediatamente, foi levado para o Hospital Municipal Albino Leitão, onde foi atendido pela equipe médica. Em seguida o cantor foi transferido para o Hospital Martedei, em Salvador.

Minutos antes de subir no trio, Compadre Washington gravou um stories no seu perfil no Instagram, bem animado com o arrastão.

