Compadre Washington pode ser preso por não pagar pensão, diz colunista

O cantor Compadre Washington, do É o Tchan, pode ser preso a qualquer momento por conta do não pagamento da pensão alimentícia a um de seus dez filhos. De acordo com a coluna LeoDias, o artista acumulou, há dois anos, uma dívida de cerca de R$ 130 mil. O pedido de prisão foi decretado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no último dia 23 e tem 30 dias para ser cumprido, segundo a publicação.

VEJA MAIS

O filho que ficou sem receber a pensão de Compadre Washington seria Luiz Filipe, de 20 anos, que cursa o ensino superior.

O cantor já teve um problema com o não pagamento de pensão antes, quando foi processado em 2020 por dever R$ 55 mil ao mesmo filho Ele pagou o débito depois de responder a um processo em meio à pandemia da covid-19. Compadre Washington paga um valor mensal estipulado em R$ 4,8 mil.

À coluna, a assessoria de imprensa do cantor afirmou não ter conhecimento do assunto.