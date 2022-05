Ximbinha rebate Joelma após ser acusado de não pagar pensão à filha

A assessoria do cantor Ximbinha divulgou um comunicado para rebater as acusações de Joelma, sua ex-mulher, sobre o pagamento da pensão alimentícia à filha. Amigos próximos ao ex-casal afirmaram à coluna LeoDias que o músico pagou pouco e por pouco tempo este benefício a Yasmin Fontes, hoje com 17 anos, desde que ele e a cantora terminaram o casamento, em 2015.

No comunicado enviado à imprensa, a assessoria de Ximbinha afirma que ele “sempre foi e continua sendo um pai muito presente na vida de todos os filhos e que nunca deixou de prover as necessidades deles, bem como de sua filha Yasmin”.

A nota ainda cita Yago Matos, filho de Joelma com seu primeiro marido, que mora com Ximbinha: “Ele exerce o papel de pai e mãe”.

“Ximbinha tem os seus filhos como o bem mais precioso em sua vida, jamais deixaria que algo lhes faltassem. Em relação ao processo de pensão alimentícia, a matéria está sendo discutida em processo judicial, que corre em segredo de Justiça”, finaliza a publicação.

A equipe jurídica de Joelma estuda a abertura de um processo por crime de abandono material contra o guitarrista e, assim, Ximbinha pode ser preso caso não pague os valores que deve à filha Yasmin.