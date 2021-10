‘Eu carregava um fardo’, diz Joelma sobre agressões e 'chifres' de Ximbinha durante o casamento

A cantora paraense Joelma abriu o coração e deu detalhes do seu casamento conturbado com o guitarrista Ximbinha. Ela revelou que teria pedido a separação por não aguentar mais sofrer violências e traições do músico. As informações são do UOL.

Separada há mais de cinco anos, a artista disse, em entrevista ao canal do YouTube da jornalista Leda Nagle, que precisou tomar uma decisão drástica por “não suportar” tanto sofrimento.

"Foi um momento muito difícil, onde eu não aguentava mais carregar aquele fardo. Eu aguentei até o último segundo por causa dos meus filhos, por um trabalho todo que eu construí, porque 90% de tudo era eu que fazia", desabafou.

Joelma garantiu que nunca chegou a ser agredida pelo ex-marido, porém, afirma ainda viver marcada por um relacionamento abusivo.