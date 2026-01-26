Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Carnaval chevron right

Ingressos para os desfiles das escolas de samba de Belém em 2026 começam a ser vendidos

As opções variam desde arquibancadas com preços populares no primeiro lote até setores reservados para grupos, como mesas, frisas e camarotes

O Liberal
fonte

Nos dias 27 e 28 de fevereiro ocorrem os desfiles das escolas de samba de Belém (Everaldo Nascimento/O Liberal)

Os ingressos para os desfiles das escolas de samba de Belém em 2026, organizados pela Liga das Escolas de Samba Associadas (ESA), já estão disponíveis para a venda. O evento, que ocorre nos dias 27 e 28 de fevereiro, na Aldeia Amazônica (Aldeia Cabana), liberou entradas para diversos setores com valores promocionais no primeiro lote.

Os ingressos para as arquibancadas estão custando R$ 15 e são vendidos individualmente. As entradas para outros setores, que contemplam de 4 a 20 pessoas, variam de acordo com o espaço. A mesa coberta com 4 lugares custa R$ 300; a frisa para 8 pessoas está R$ 1.000; o camarote superior para 20 pessoas custa R$ 1.500; e o camarote térreo para 20 pessoas está R$ 2.000.

No site onde as entradas estão sendo vendidas, é possível consultar o mapa dos espaços disponíveis.

“A nossa expectativa é muito positiva. No ano passado vendemos camarotes, frisas, mesas, tudo esgotado, mas nós tivemos uma limitação do público permitido para a arquibancada, por conta de um laudo que não conseguimos a tempo. Então, este ano a gente já vai ter esse documento do Corpo de Bombeiros, que garante com certeza um público maior para as arquibancadas. Este espaço é composto grande parte por gratuidades, para as nossas comunidades e pessoas que querem assistir aos desfiles, mas que não tem o poder aquisitivo para comprar mesas e camarotes”, explica Fernando Guga Gomes, presidente da ESA.

Na sexta-feira (27/02), desfilam: Xodó da Nega, Embaixada de Samba do Império Pedreirense, Acadêmicos da Pedreira e Bole-Bole; no sábado (28/02), entram na avenida: Matinha, Boêmios da Vila Famosa, Quem São Eles e Deixa Falar.

“Como o Carnaval é democracia a gente está abrindo uma cota bem grande de ingressos para as comunidades, para que eles assistam das arquibancadas. A nossa expectativa é a melhor possível, as vendas já estão abertas e rapidamente já vendemos quase todos os camarotes. Vem camarote do Milton Cunha ai e outras novidades que a gente logo logo vai estar anunciando. Então Carnaval é isso, é festa do povo, é massa, é alegria e é felicidade”, finaliza Fernando Guga.

Os desfiles das escolas de samba de Belém reúnem oito agremiações carnavalescas. O evento está marcado para começar a partir das 22h.

 

Palavras-chave

Cultura

Carnaval 2026
Carnaval
