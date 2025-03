Alcione aparece cantando hit em coreano e revela gostar dos doramas

Alcione, que revelou ser fã dos doramas sul-coreanos, apareceu em um vídeo divulgado nas redes sociais dela e da Netflix para divulgar os últimos episódios do K-Drama "Se a Vida te Der Tangerinas...". Além de estar com uma camisa estampada com os artistas sul-coreanos IU e Park Bo-gum, a Marrom cantou a música "Você me Vira a Cabeça" em coreano.

Confira a publicação:

A cantora é a nova parceira da plataforma de streaming, famosa por exibir produções asiáticas. Alcione contou sobre o que achou do dorama dirigido por Kim Won-suk e o roteiro de Lim Sang-choon: “Adorei, principalmente pelo esforço dos jovens personagens de fazerem o amor vencer. Outra coisa que me chamou bastante a atenção foram os cenários. Que linda a Ilha de Jeju!”.

Alcione fã de dorama?

Além do K-Drama ""Se a Vida te Der Tangerinas...", a cantora afirmou que gosta das produções sul-coreanas por conta do capricho em cada detalhe, além de serem rápidas e que prendem a atenção.

Ela disse, ainda, que as sobrinhas também são fãs e que elas sempre comentavam sobre o novo dorama da Netflix. "Sempre ouvia elas comentando, até que apareceu essa oportunidade de conhecer de perto. E fiquei ainda mais feliz em saber que o meu Maranhão é apaixonado por k-dramas!”, disse a cantora.

Marrom revelou qual vai ser o próximo dorama que vai assistir: "Beleza Verdadeira", estrelado por Cha Eun-woo, Mun Ka-young e Hwang In-youp.

