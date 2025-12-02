Fãs percebem erros na nova temporada de Stranger Things; veja quais são

A quinta temporada de Stranger Things, uma das séries mais aguardadas do ano, tem causado um verdadeiro alvoroço entre os fãs. Porém, ao invés de apenas elogios, a nova temporada foi marcada por dois erros que foram rapidamente percebidos pelos espectadores atentos.

Apesar da qualidade da produção e do enredo instigante, de acordo com o portal Hugo Gloss, dois erros em cenas específicas foram identificados e rapidamente viralizaram nas redes sociais. A produção da Netflix, que já é conhecida pela qualidade em seus efeitos especiais e narrativa, teve falhas que, embora pequenas, chamaram a atenção de quem acompanha a série desde suas primeiras temporadas.

Fique por dentro dos erros que os fãs encontraram na nova temporada da série.

Erro número um

O primeiro erro notado são algumas discrepâncias entre um flashback do episódio 4, intitulado "Feiticeiro", e o que foi discutido anteriormente na série.

Trata-se da cena em que Will (Noah Schnapp) está construindo o Castelo Byers com seu irmão, Jonathan (Charlie Heaton), quando criança. No entanto, segundo a revista Entertainment Weekly, o momento não corresponde à descrição que Jonathan fez do local naquele momento.

Agora, na 5ª temporada, Will tem a lembrança de que o castelo foi construído em um belo dia. Mas no episódio "O Devorador de Mentes" da 2ª temporada, Jonathan conta outra versão. "Passamos a noite toda construindo o Castelo Byers... exatamente como você desenhou. E demorou tanto porque você era péssimo em martelar. Você errava o prego toda vez", diz ele.



Os fãs se questionam se o erro poderia ser atribuído à forma como o trauma enfrentado por Will afetou sua memória.

Erro número dois

A segunda falha notada foi em "A Armadilha", terceiro episódio da 5ª temporada, quando a personagem Joyce (WinonaRyder) relata que Will tinha 11 anos quando foi sequestrado e levado para o Mundo Invertido. No entanto, os cartazes de desaparecimento divulgados diziam que ele tinha 12 anos.

Para os fãs, o "esquecimento" deu a impressão de que todos os seus amigos, e até mesmo sua mãe, haviam se esquecido da data do aniversário na série.

Os criadores da série, Matt e Ross Duffer, chegaram a admitir o ato falho em uma entrevista à Variety na época e pediram desculpas pelo deslize. O Volume 2 da temporada final de "Stranger Things" chega as telinhas no dia 25 de dezembro.

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com.