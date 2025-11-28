Capa Jornal Amazônia
Stranger Things dá sorte ao Flamengo? Torcida aponta ligação da série com títulos da Libertadores

Superstição rubro-negra ganha força nas redes após estreia da 5ª temporada da série

Hannah Franco
fonte

Stranger Things dá sorte ao Flamengo? Torcida aponta ligação com títulos da Libertadores (Alexandre Vidal e Marcelo Cortes / Flamengo)

A torcida do Flamengo, conhecida por abraçar superstições às vésperas de grandes decisões, voltou a movimentar as redes sociais após a estreia da quinta e última temporada de Stranger Things. O motivo? Uma coincidência curiosa: nos últimos anos, os lançamentos do seriado da Netflix têm acontecido em temporadas que antecedem títulos importantes do clube carioca.

A teoria ganhou força justamente na semana da final da Copa Libertadores da América, marcada para este sábado (29), quando Flamengo e Palmeiras voltam a se enfrentar em uma reedição da decisão de 2021.

Torcedores apontam um padrão: quando Stranger Things lança uma temporada, o Flamengo costuma levantar uma taça importante no mesmo ano.

A terceira temporada da série estreou em 4 de julho de 2019. Meses depois, o Flamengo venceu o River Plate por 2 a 1, em novembro daquele ano, garantindo o bicampeonato da Libertadores, o primeiro desde 1981.

Três anos depois, nova repetição do fenômeno. A quarta temporada chegou à Netflix em 27 de maio de 2022, e, no fim daquele mesmo ano, o Flamengo conquistou mais uma taça da Libertadores, dessa vez sobre o Athletico-PR.

A coincidência não se limita às competições continentais. Em 2017, ano em que a segunda temporada de Stranger Things foi lançada, o Flamengo conquistou o Campeonato Carioca de forma invicta. Apesar de não ser Libertadores, o fato reforçou, entre os supersticiosos, a ideia de que a série traz “boa sorte” ao clube.

Estreia da 5ª temporada alimenta expectativa para 2025

A quinta temporada do seriado estreou justamente às vésperas da grande final continental. Para muitos rubro-negros, isso seria mais um “sinal” de um possível novo título.

A final entre Flamengo x Palmeiras, marcada para este sábado (29), é considerada uma das mais aguardadas dos últimos anos e reacende a rivalidade que marcou a decisão de 2021.

Palavras-chave

flamengo

palmeiras

Stranger Things
Esportes
.
