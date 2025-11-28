Stranger Things dá sorte ao Flamengo? Torcida aponta ligação da série com títulos da Libertadores Superstição rubro-negra ganha força nas redes após estreia da 5ª temporada da série Hannah Franco 28.11.25 21h12 Stranger Things dá sorte ao Flamengo? Torcida aponta ligação com títulos da Libertadores (Alexandre Vidal e Marcelo Cortes / Flamengo) A torcida do Flamengo, conhecida por abraçar superstições às vésperas de grandes decisões, voltou a movimentar as redes sociais após a estreia da quinta e última temporada de Stranger Things. O motivo? Uma coincidência curiosa: nos últimos anos, os lançamentos do seriado da Netflix têm acontecido em temporadas que antecedem títulos importantes do clube carioca. A teoria ganhou força justamente na semana da final da Copa Libertadores da América, marcada para este sábado (29), quando Flamengo e Palmeiras voltam a se enfrentar em uma reedição da decisão de 2021. VEJA MAIS Flamengo desembarca em Lima para final da Libertadores e multidão recepciona o time no hotel Para este confronto que vale o tetracampeonato do principal torneio sul-americano, o técnico Filipe Luís levou todos os jogadores Finalistas da Libertadores, Palmeiras e Flamengo são 'superpotências', diz jornal inglês Finalistas de mais uma edição do principal torneio sul-americano são donos da maior rivalidade do País na atualidade Torcedores apontam um padrão: quando Stranger Things lança uma temporada, o Flamengo costuma levantar uma taça importante no mesmo ano. A terceira temporada da série estreou em 4 de julho de 2019. Meses depois, o Flamengo venceu o River Plate por 2 a 1, em novembro daquele ano, garantindo o bicampeonato da Libertadores, o primeiro desde 1981. Três anos depois, nova repetição do fenômeno. A quarta temporada chegou à Netflix em 27 de maio de 2022, e, no fim daquele mesmo ano, o Flamengo conquistou mais uma taça da Libertadores, dessa vez sobre o Athletico-PR. A coincidência não se limita às competições continentais. Em 2017, ano em que a segunda temporada de Stranger Things foi lançada, o Flamengo conquistou o Campeonato Carioca de forma invicta. Apesar de não ser Libertadores, o fato reforçou, entre os supersticiosos, a ideia de que a série traz “boa sorte” ao clube. Estreia da 5ª temporada alimenta expectativa para 2025 A quinta temporada do seriado estreou justamente às vésperas da grande final continental. Para muitos rubro-negros, isso seria mais um “sinal” de um possível novo título. A final entre Flamengo x Palmeiras, marcada para este sábado (29), é considerada uma das mais aguardadas dos últimos anos e reacende a rivalidade que marcou a decisão de 2021. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave flamengo palmeiras Stranger Things COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Fé, bastidores e acesso: Pedro Rocha destaca temporada no Remo e fala sobre o futuro Jogador deu detalhes sobre ano que marcou a sua melhor temporada em termos de número 30.11.25 8h00 ESPORTE Torcedor paraense do Flamengo carrega “taça da Libertadores” em Lima Paraenses foram para a capital peruana para acompanhar a final da Libertadores da América entre Flamengo e Palmeiras 29.11.25 19h02 FUTEBOL Torcedores curtem ‘churrasquinho de gato’ antes da final da Libertadores em Lima Tradicional churrasquinho vendido poro ambulantes na porta de estádios fez sucesso também no Peru 29.11.25 18h13 ESPORTE Irã boicota sorteio da Copa, por EUA não concederem vistos a dirigentes Cerimônia está agendada para o próximo dia 5 em Washington (EUA) 29.11.25 17h29 MAIS LIDAS EM ESPORTES sem segredo Conmebol define estádio para a final da Libertadores 2026; saiba onde vai ser A decisão do torneio sul-americano será em estádio que também receberá a abertura da Copa do Mundo de 2030 30.11.25 9h01 EXCLUSIVO Bandeira de Mello cita Belém e vitória sobre o Remo ao celebrar tetra do Flamengo na Libertadores Em entrevista exclusiva a O Liberal em Lima, ex-presidente recordou jogo na capital paraense como marco inicial da reestruturação do clube 29.11.25 22h47 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (30/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A do Campeonato Brasileiro, Campeonato Argentino, Bundesliga e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 30.11.25 7h00 Futebol Fé, bastidores e acesso: Pedro Rocha destaca temporada no Remo e fala sobre o futuro Jogador deu detalhes sobre ano que marcou a sua melhor temporada em termos de número 30.11.25 8h00