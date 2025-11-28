Finalistas da Libertadores, Palmeiras e Flamengo são 'superpotências', diz jornal inglês

A final da Libertadores, que definirá o primeiro tetracampeão brasileiro da competição, continua a atrair atenção na Europa. Palmeiras e Flamengo, os finalistas, foram descritos como "superpotências" pela imprensa da Inglaterra.

O jornal The Guardian apontou que a decisão marca a hegemonia do futebol brasileiro no torneio. Além disso, destacou a força de paulistas e cariocas por sua consolidação como instituições com estrutura e recursos comparáveis aos grandes clubes europeus.

"Ela marca o ápice de uma evolução de uma década que viu Palmeiras e Flamengo se consolidarem como instituições com alcance, recursos e expectativas de nível europeu", registrou o periódico. A ascensão desses clubes alterou a lógica da Libertadores, seu mercado de transferências e o equilíbrio competitivo.

O Destaque para o Palmeiras

A publicação do The Guardian enfatizou a campanha do Palmeiras. Principalmente, após reverter uma desvantagem de três gols nas semifinais (perdeu na ida para a LDU por 3 a 0 e goleou o rival equatoriano no duelo de volta por 4 a 0) para alcançar a decisão.

Outro ponto ressaltado foi a dupla de ataque formada por Vitor Roque e Flaco López. O jornal citou que eles se tornaram os pilares do clube na segunda metade da temporada.

"Roque e López assumiram essa responsabilidade juntos, proporcionando a Abel Ferreira um ataque muito mais direto e dinâmico", completou o The Guardian. A trajetória vitoriosa de Abel Ferreira no Brasil também foi exaltada: "Técnico há mais tempo no cargo no Brasil em três décadas, Abel Ferreira conquistou dez troféus em cinco anos."

O Cenário do Flamengo

Pelo lado do Flamengo, Filipe Luís foi evidenciado por seu trabalho de alto nível em sua primeira temporada como treinador. O ex-lateral-esquerdo tem a chance de reverter o resultado de 2021 contra o Palmeiras, quando o time paulista venceu por 2 a 1 e conquistou o título da Libertadores em Montevidéu.

O The Guardian ainda sublinhou o investimento estratégico do clube carioca. Nomes de peso da Europa, como os meio-campistas Jorginho e Saúl Ñigíguez, o atacante Samuel Lino e o defensor Danilo, foram contratados pela diretoria.