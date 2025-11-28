Finalistas da Libertadores, Palmeiras e Flamengo são 'superpotências', diz jornal inglês Finalistas de mais uma edição do principal torneio sul-americano são donos da maior rivalidade do País na atualidade Redação O Liberal com informações da AE 28.11.25 9h08 A final da Libertadores, que definirá o primeiro tetracampeão brasileiro da competição, continua a atrair atenção na Europa. Palmeiras e Flamengo, os finalistas, foram descritos como "superpotências" pela imprensa da Inglaterra. O jornal The Guardian apontou que a decisão marca a hegemonia do futebol brasileiro no torneio. Além disso, destacou a força de paulistas e cariocas por sua consolidação como instituições com estrutura e recursos comparáveis aos grandes clubes europeus. "Ela marca o ápice de uma evolução de uma década que viu Palmeiras e Flamengo se consolidarem como instituições com alcance, recursos e expectativas de nível europeu", registrou o periódico. A ascensão desses clubes alterou a lógica da Libertadores, seu mercado de transferências e o equilíbrio competitivo. O Destaque para o Palmeiras A publicação do The Guardian enfatizou a campanha do Palmeiras. Principalmente, após reverter uma desvantagem de três gols nas semifinais (perdeu na ida para a LDU por 3 a 0 e goleou o rival equatoriano no duelo de volta por 4 a 0) para alcançar a decisão. Outro ponto ressaltado foi a dupla de ataque formada por Vitor Roque e Flaco López. O jornal citou que eles se tornaram os pilares do clube na segunda metade da temporada. "Roque e López assumiram essa responsabilidade juntos, proporcionando a Abel Ferreira um ataque muito mais direto e dinâmico", completou o The Guardian. A trajetória vitoriosa de Abel Ferreira no Brasil também foi exaltada: "Técnico há mais tempo no cargo no Brasil em três décadas, Abel Ferreira conquistou dez troféus em cinco anos." O Cenário do Flamengo Pelo lado do Flamengo, Filipe Luís foi evidenciado por seu trabalho de alto nível em sua primeira temporada como treinador. O ex-lateral-esquerdo tem a chance de reverter o resultado de 2021 contra o Palmeiras, quando o time paulista venceu por 2 a 1 e conquistou o título da Libertadores em Montevidéu. O The Guardian ainda sublinhou o investimento estratégico do clube carioca. Nomes de peso da Europa, como os meio-campistas Jorginho e Saúl Ñigíguez, o atacante Samuel Lino e o defensor Danilo, foram contratados pela diretoria. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Libertadores final rerpecussão Inglaterra Palmeiras Flamengo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Fé, bastidores e acesso: Pedro Rocha destaca temporada no Remo e fala sobre o futuro Jogador deu detalhes sobre ano que marcou a sua melhor temporada em termos de número 30.11.25 8h00 ESPORTE Torcedor paraense do Flamengo carrega “taça da Libertadores” em Lima Paraenses foram para a capital peruana para acompanhar a final da Libertadores da América entre Flamengo e Palmeiras 29.11.25 19h02 FUTEBOL Torcedores curtem ‘churrasquinho de gato’ antes da final da Libertadores em Lima Tradicional churrasquinho vendido poro ambulantes na porta de estádios fez sucesso também no Peru 29.11.25 18h13 ESPORTE Irã boicota sorteio da Copa, por EUA não concederem vistos a dirigentes Cerimônia está agendada para o próximo dia 5 em Washington (EUA) 29.11.25 17h29 MAIS LIDAS EM ESPORTES sem segredo Conmebol define estádio para a final da Libertadores 2026; saiba onde vai ser A decisão do torneio sul-americano será em estádio que também receberá a abertura da Copa do Mundo de 2030 30.11.25 9h01 EXCLUSIVO Bandeira de Mello cita Belém e vitória sobre o Remo ao celebrar tetra do Flamengo na Libertadores Em entrevista exclusiva a O Liberal em Lima, ex-presidente recordou jogo na capital paraense como marco inicial da reestruturação do clube 29.11.25 22h47 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (30/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A do Campeonato Brasileiro, Campeonato Argentino, Bundesliga e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 30.11.25 7h00 Futebol Fé, bastidores e acesso: Pedro Rocha destaca temporada no Remo e fala sobre o futuro Jogador deu detalhes sobre ano que marcou a sua melhor temporada em termos de número 30.11.25 8h00