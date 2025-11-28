Netflix anuncia roteiros das quatro primeiras temporadas de 'Stranger Things'

A Netflix anunciou que os roteiros completos das quatro primeiras temporadas de Stranger Things serão lançados oficialmente em duas edições especiais pela Random House Worlds. Os volumes reúnem o texto integral de todos os episódios.

A novidade chega ao Brasil em breve, ainda em inglês. As pré-vendas já estão abertas na Amazon a partir de R$ 110, e o kit deve se tornar um item de colecionador para fãs da série.

Além dos diálogos, os livros reúnem indicações de cena, orientações de tom e anotações dos criadores Matt e Ross Duffer.

O material funciona como um arquivo da construção narrativa de Stranger Things, revelando escolhas criativas que moldaram interpretações, ritmo e atmosferas marcantes da trama.

Os dois volumes cobrem toda a jornada dos personagens desde 1983, quando o desaparecimento de Will Byers e a chegada de Eleven deram início à história em Hawkins.

Ao longo das temporadas, o grupo enfrenta novas ameaças e, mais recentemente, o confronto contra Vecna.

O lançamento antecede a chegada dos episódios finais da quinta e última temporada da série, que estreiam na plataforma nos dias 25 e 31 de dezembro.