Amazônia Live: site para resgatar ingressos do show no Mangueirão está fora do ar

Se você tentou acessar o site ingressos.amazonialive.com.br antes de 13h desta quarta-feira (30), percebeu que ele está fora do ar.

O motivo? A alta procura de usuários interessados em participar do Grande Encontro Por Um Mundo Melhor, show que será realizado no dia 20 de setembro, no estádio Mangueirão, em Belém. A iniciativa faz parte do projeto Amazônia Live – Hoje e Sempre, promovido pelos festivais Rock in Rio e The Town.

A organização ainda não informou previsão de normalização da plataforma.

Como funciona o resgate dos ingressos?

A participação é exclusiva para moradores do Pará. O ingresso só pode ser resgatado após a conclusão de uma experiência online no site do evento, que inclui assistir a um vídeo educativo e responder quatro perguntas sobre a preservação da Amazônia. As respostas erradas não impedem a finalização, pois cada erro é acompanhado de uma explicação educativa.

VEJA MAIS

Após a conclusão da atividade, um par de ingressos digitais será liberado por CPF, em até 48 horas, no aplicativo Quentro, sujeito à disponibilidade de vagas. O resgate está disponível até o dia 29 de agosto ou enquanto durarem os ingressos.

Atrações

O evento terá como atração principal a cantora Ivete Sangalo. Também sobem ao palco a artista paraense Viviane Batidão, ícone do tecnomelody, e o projeto Lambateria Baile Show, com participação da cantora Lia Sophia.