Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right Celebridades chevron right

Vai dar certo? Andressa Urach inicia carreira musical e lança música 'Aceita'; confira

O lançamento do funk aconteceu durante a Parada LGBTQIAP+ de Ribeirão Preto, em São Paulo

Rafael Lédo
fonte

Andressa Urach lança funk com letra empoderada (Reprodução / Instagram @mcimolaoficial)

Andressa Urach pode ser entendida como uma criadora de conteúdo diversificada. Com experiência em muitas áreas, ela resolveu iniciar a carreira musical. A sua primeira música foi lançada durante uma apresentação na Parada LGBTQIAP+ de Ribeirão Preto, no último domingo (17).

A letra da música da Rainha da Parada é assinada por MC PR. Ele é conhecido pelas composições com conotações sexuais. Antes de iniciar a apresentação, ela afirmou: "Trouxe uma poesia para cantar para vocês". Não podia faltar famoso empoderamento de Urach na canção: "Soube que a mamãe é braba, fazedora de receita". "Diferenciada igual a ela não tem / Mulher-Maravilha mais que o Superman", entoa em outro trecho.

VEJA MAIS

image Bruno Diferente grava vídeo de sexo com Andressa Urach: 'foi uma doçura'; assista!
O paraense foi direto ao afirmar que "antes via pela TV, agora botei ela pra gemer"

image Andressa Urach faz ranking de 'desempenho sexual' de famosos; jogador e ator estão no topo
Durante uma entrevista recente em um programa de televisão, Andressa Urach não hesitou em listar alguns nomes de famosos que, segundo ela, se destacaram entre as "quatro paredes"

Urach, que também é conhecida pelos procedimentos estéticos, canta sobre eles. "Eu que banco os meus mimos, só cabelo é mais de mil / Silicone de milhões, no bumbum tem metracil / Foto no volante pra mostrar a unha feita / Aceita. Aceita".

Ela contou que a música estará disponível em todas as plataformas em breve e que a Mc Pipokinha será a sua empresária. O seu álbum será chamado "Kama Sutra da Imola".

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de Oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Conteúdo Adulto

andressa urach

carreira musical
Celebridades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

SERIADO

Marina Ruy Barbosa surge como Suzane von Richthofen no teaser de 'Tremembé' do Prime Video; veja

Apesar do teaser ter sido compartilhado nas redes sociais, ainda não há a data de lançamento da série

18.08.25 20h37

CELEBRIDADES

Faustão recebe alta da UTI e apresenta melhora progressiva, diz boletim médico

O comunicador está internado desde o dia 21 de maio tratando uma infecção bacteriana aguda com sepse

18.08.25 18h55

COMEMORAÇÃO

Ministério católico Sal e Luz celebra 25 anos de evangelização em show com participações de artistas

Com 25 anos de missão, grupo celebra a data com apresentação especial

18.08.25 11h51

AÇÃO

Nos bastidores de Pssica: Grupo Liberal visita com exclusividade o set da série da Netflix em Belém

Literatura paraense, de Edyr Augusto, ganha nova trama com direção de Quico e Fernando Meirelles. Distribuição de produção será para 190 países

17.08.25 9h00

MAIS LIDAS EM CULTURA

DE ARREPIAR

Vidente Robério de Ogum, que previu prisão de Hytalo, faz previsões sobre Felca

Segundo o vidente, o episódio marca um ponto de virada no combate à exploração infantil no país.

17.08.25 17h49

FAMOSOS

Entenda a briga na família de Raul Gil que levou neta do apresentador a se manifestar

A principal desavença gira em torno de Nanci Gil e o irmão Raul Gil Júnior

18.08.25 9h28

'adultização'

Felca no 'Altas Horas': veja o que youtuber disse no programa

ua entrevista a Serginho Groisman foi ao ar logo no início da atração

17.08.25 11h12

Prazer diferenciado

Bruno Diferente grava vídeo de sexo com Andressa Urach: 'foi uma doçura'; assista!

O paraense foi direto ao afirmar que "antes via pela TV, agora botei ela pra gemer"

14.08.25 14h14

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda