Vai dar certo? Andressa Urach inicia carreira musical e lança música 'Aceita'; confira

Andressa Urach pode ser entendida como uma criadora de conteúdo diversificada. Com experiência em muitas áreas, ela resolveu iniciar a carreira musical. A sua primeira música foi lançada durante uma apresentação na Parada LGBTQIAP+ de Ribeirão Preto, no último domingo (17).

A letra da música da Rainha da Parada é assinada por MC PR. Ele é conhecido pelas composições com conotações sexuais. Antes de iniciar a apresentação, ela afirmou: "Trouxe uma poesia para cantar para vocês". Não podia faltar famoso empoderamento de Urach na canção: "Soube que a mamãe é braba, fazedora de receita". "Diferenciada igual a ela não tem / Mulher-Maravilha mais que o Superman", entoa em outro trecho.

Urach, que também é conhecida pelos procedimentos estéticos, canta sobre eles. "Eu que banco os meus mimos, só cabelo é mais de mil / Silicone de milhões, no bumbum tem metracil / Foto no volante pra mostrar a unha feita / Aceita. Aceita".

Ela contou que a música estará disponível em todas as plataformas em breve e que a Mc Pipokinha será a sua empresária. O seu álbum será chamado "Kama Sutra da Imola".

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de Oliberal.com)