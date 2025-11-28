'Mundo Brega Pará' recebe Viviane Batidão e Beny Pérola Negra na Rádio Liberal FM

A cantora Viviane Batidão e o cantor Beny Pérola Negra participam nesta sexta-feira (28) do programa "Mundo Brega Pará", na Rádio Liberal FM. Os artistas interagem com o apresentador Ney Messias sobre as sonoridades do brega.

Este é o quarto programa da série, que se foca no fenômeno da música paraense. A atração já cruzou as fronteiras do Pará e do Brasil. O programa possui patrocínio do Ministério do Turismo.

Viviane Batidão declarou seu orgulho em participar da atração na Liberal FM. Ela cresceu ouvindo brega. A cantora é de tecnomelody, uma vertente do brega, mas considera o ritmo sua raiz e sua base. "O meu mundo é brega!", afirmou Viviane.

A paixão pelo brega e a performance

Beny Pérola Negra também expressou sua animação em participar do programa. O artista afirmou que o mundo brega faz parte de sua vida desde a infância. Beny pedia discos de vinil de brega ao pai, sendo o primeiro de Reginaldo Rossi. O cantor faz sucesso interpretando músicas de Reginaldo Rossi.

Os cantores Viviane Batidão e Beny Pérola Negra mostram seu talento interpretando sucessos. Eles são acompanhados por Andinho Farias no violão, Rodrigo Camrão no teclado e Franklin Lobato na percussão. Andinho Farias é produtor musical.

O programa "Mundo Brega Pará" será transmitido ao vivo às 17h. A transmissão ocorre pela Rádio Liberal FM e também pelo canal O Liberal, no YouTube.