Círio 2025: Mauro Serrão, do Nosso Tom, é integrante da Guarda de Nazaré

O artista participa das procissões da Festa da Rainha da Amazônia nesse sábado (11)

Lívia Ximenes
fonte

Mauro Serrão, integrante do Nosso Tom, como Guarda de Nazaré (Reprodução / Instagram)

Mauro Serrão, integrante do grupo de pagode Nosso Tom, é um dos membros da Guarda de Nazaré. Durante o Círio 2025, o artista celebra a Rainha da Amazônia ao lado de colegas. Em registro publicado no Instagram, ele mostra a festa nas romarias desse sábado (11).

“Nenhuma explicação sabe explicar… nem tente entender, apenas sinta! É Círio outra vez”, escreveu o artista. No vídeo compartilhado, é possível ver outros guardas de Nazaré pulando, batendo bonés para o alto e com confetes caindo. Nessa manhã, ocorrem as procissões de Romaria Rodoviária, Romaria Fluvial e Moto Romaria, em Belém.

