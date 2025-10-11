Círio 2025: Mauro Serrão, do Nosso Tom, é integrante da Guarda de Nazaré
O artista participa das procissões da Festa da Rainha da Amazônia nesse sábado (11)
Mauro Serrão, integrante do grupo de pagode Nosso Tom, é um dos membros da Guarda de Nazaré. Durante o Círio 2025, o artista celebra a Rainha da Amazônia ao lado de colegas. Em registro publicado no Instagram, ele mostra a festa nas romarias desse sábado (11).
“Nenhuma explicação sabe explicar… nem tente entender, apenas sinta! É Círio outra vez”, escreveu o artista. No vídeo compartilhado, é possível ver outros guardas de Nazaré pulando, batendo bonés para o alto e com confetes caindo. Nessa manhã, ocorrem as procissões de Romaria Rodoviária, Romaria Fluvial e Moto Romaria, em Belém.
