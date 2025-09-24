Missa de Envio marca início da preparação espiritual para o Círio de Nazaré 

Na próxima sexta-feira (26), às 19h15, a Basílica Santuário de Nazaré será palco da tradicional Missa de Envio da Guarda de Nazaré, um dos momentos mais simbólicos da preparação espiritual para o Círio de Nazaré 2025.

Durante a celebração, os guardas receberão bênçãos e serão oficialmente enviados para cumprir sua missão durante as procissões do Círio. A cerimônia também contará com a apresentação do novo uniforme da Guarda de Nazaré, que simboliza a renovação do compromisso, da devoção e da missão desempenhada pela instituição a cada edição da maior manifestação de fé mariana do mundo.

Aberta ao público, a Missa de Envio é marcada pela fé, união e espiritualidade. Trata-se de um momento especial em que a Guarda de Nazaré recebe a bênção para seguir garantindo a segurança e a ordem durante o acompanhamento da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré, tradição que se repete há décadas em Belém.

SERVIÇO:

Data: sexta-feira, 26 de setembro de 2025

Horário: 19h15

Local: Basílica Santuário de Nazaré