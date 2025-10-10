Capa Jornal Amazônia
Círio 2025: Guardas de Nazaré rezam ‘Ave Maria’ enquanto aguardam Imagem Peregrina

Nessa sexta-feira (10), ocorre o Traslado para Ananindeua e Marituba

Lívia Ximenes
fonte

Guardas de Nazaré esperam com devoção pela Imagem Peregrina (Wagner Santana / O Liberal)

O Traslado para Ananindeua e Marituba, do Círio de Nossa Senhora de Nazaré 2025, já chegou à BR-316. Enquanto aguardam a passagem da Imagem Peregrina, Guardas de Nazaré rezam o “Ave Maria”. A romaria segue rumo ao Santuário de Nossa Senhora das Graças, a Igreja Matriz de Ananindeua.

A procissão deve reunir cerca de 1,5 milhão de pessoas, segundo informações da Diretoria da Festa de Nazaré. Com duração estimada em 10 horas, essa é a romaria mais longa do festejo. O trajeto iniciou na Basílica-Santuário, em Belém.

