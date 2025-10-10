Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Círio 2025

Traslado do Círio 2025: Helder Barbalho acompanha a passagem em frente ao Palácio do Governo

Imagem Peregrina passou em frente ao Palácio do Governo por volta das 9h15 da manhã desta sexta-feira (10)

Bruno Roberto | Especial para O Liberal
Helder Barbalho assiste a passagem da Imagem Peregrina (Foto: Igor Mota/O Liberal)

Durante o Traslado para Ananindeua e Marituba, a Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré passou em frente ao Palácio do Governo por volta das 9h15 da manhã desta sexta-feira (10). O governador Helder Barbalho assistiu a homenagem à Nossa Senhora de Nazaré acompanhado da primeira-dama, Daniela Barbalho, e da vice-governadora, Hana Ghassan.

Homenagens foram feitas na passagem em frente ao Palácio do Governo. Fitas e fumaças coloridas marcaram o momento emocionante aos devotos.

