Traslado do Círio 2025: Helder Barbalho acompanha a passagem em frente ao Palácio do Governo
Imagem Peregrina passou em frente ao Palácio do Governo por volta das 9h15 da manhã desta sexta-feira (10)
Durante o Traslado para Ananindeua e Marituba, a Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré passou em frente ao Palácio do Governo por volta das 9h15 da manhã desta sexta-feira (10). O governador Helder Barbalho assistiu a homenagem à Nossa Senhora de Nazaré acompanhado da primeira-dama, Daniela Barbalho, e da vice-governadora, Hana Ghassan.
Homenagens foram feitas na passagem em frente ao Palácio do Governo. Fitas e fumaças coloridas marcaram o momento emocionante aos devotos.
