O Liberal chevron right Círio 2025 chevron right

Corredores acompanham Traslado do Círio de Nazaré

A procissão rumo a Ananindeua e Marituba iniciou na manhã dessa sexta-feira (10), em Belém, e deve durar cerca de 10 horas

Lívia Ximenes
fonte

Corredores acompanham percurso do Traslado do Círio de Nossa Senhora de Nazaré (Ivan Duarte / O Liberal)

O Traslado do Círio de Nossa Senhora de Nazaré, rumo a Ananindeua e Marituba, movimenta milhares de fiéis na manhã dessa sexta-feira (10). Entre os devotos da Rainha da Amazônia, corredores acompanham o trajeto. No momento, a Imagem Peregrina está na avenida Almirante Barroso, com destino à BR-316.

A procissão iniciou por volta das 8h na Basílica-Santuário, em Belém, e termina no Santuário Nossa Senhora das Graças, a Igreja Matriz de Ananindeua. O percurso deve durar, aproximadamente, 10 horas. Conforme informações da Diretoria da Festa de Nazaré, cerca de 1,5 milhão de pessoas participam da romaria.

