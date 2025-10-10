Corredores acompanham Traslado do Círio de Nazaré
A procissão rumo a Ananindeua e Marituba iniciou na manhã dessa sexta-feira (10), em Belém, e deve durar cerca de 10 horas
O Traslado do Círio de Nossa Senhora de Nazaré, rumo a Ananindeua e Marituba, movimenta milhares de fiéis na manhã dessa sexta-feira (10). Entre os devotos da Rainha da Amazônia, corredores acompanham o trajeto. No momento, a Imagem Peregrina está na avenida Almirante Barroso, com destino à BR-316.
A procissão iniciou por volta das 8h na Basílica-Santuário, em Belém, e termina no Santuário Nossa Senhora das Graças, a Igreja Matriz de Ananindeua. O percurso deve durar, aproximadamente, 10 horas. Conforme informações da Diretoria da Festa de Nazaré, cerca de 1,5 milhão de pessoas participam da romaria.
