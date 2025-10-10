Traslado do Círio 2025: TRT faz homenagens a Nossa Senhora de Nazaré com crianças
O momento ocorreu durante a passagem da Imagem Peregrina na romaria para Ananindeua e Marituba, na manhã dessa sexta-feira (10)
O Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (TRT-8) homenageou a Nossa Senhora de Nazaré durante a passagem da Imagem Peregrina, na manhã dessa sexta-feira (10). O momento com crianças ocorreu durante o Traslado para Ananindeua e Marituba, parte das romarias do Círio. Vestidas com camisas com ilustração da Rainha da Amazônia, elas entoam louvores à Santa.
A procissão iniciou na Basílica-Santuário e segue rumo ao Santuário de Nossa Senhora das Graças, a Igreja Matriz de Ananindeua. Cerca de 1,5 milhão de pessoas são esperadas no percurso, segundo a Diretoria da Festa de Nazaré. O Traslado deve durar cerca de 10 horas.
