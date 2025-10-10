Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Círio 2025 chevron right

Traslado do Círio 2025: TRT faz homenagens a Nossa Senhora de Nazaré com crianças

O momento ocorreu durante a passagem da Imagem Peregrina na romaria para Ananindeua e Marituba, na manhã dessa sexta-feira (10)

Gabriel Pires e Lívia Ximenes
fonte

As crianças participam das homenagens durante o Traslado para Ananindeua e Marituba, parte das procissões do Círio de Nazaré (Gabriel Pires / O Liberal)

O Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (TRT-8) homenageou a Nossa Senhora de Nazaré durante a passagem da Imagem Peregrina, na manhã dessa sexta-feira (10). O momento com crianças ocorreu durante o Traslado para Ananindeua e Marituba, parte das romarias do Círio. Vestidas com camisas com ilustração da Rainha da Amazônia, elas entoam louvores à Santa.

VEJA MAIS

image Círio 2025: carro da Berlinda é decorado com flor Anastasia no Traslado de Ananindeua e Marituba
Cores vibrantes marcam a segunda romaria da Festividade de Nazaré 2025, que percorre mais de 50 km levando a imagem de Nossa Senhora do centro de Belém até Marituba.

image Abelhas no manto do Círio 2025? Detalhe diferente chama atenção e estilista explica significado
Apresentado na noite da quinta-feira (9), o manto de Nossa Senhora de Nazaré surpreendeu fiéis com símbolo inusitado; estilista Letícia Nassar revela inspiração

image Círio 2025: fiéis lotam a avenida Almirante Barroso na manhã do Traslado para Ananindeua-Marituba
O trecho da Av. Almirante Barroso, esquina com a Tv. Timbó, registra grande movimentação de devotos antes da passagem da Santa

A procissão iniciou na Basílica-Santuário e segue rumo ao Santuário de Nossa Senhora das Graças, a Igreja Matriz de Ananindeua. Cerca de 1,5 milhão de pessoas são esperadas no percurso, segundo a Diretoria da Festa de Nazaré. O Traslado deve durar cerca de 10 horas.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

círio de nazaré

Círio

círio 2025

círio de nazaré 2025

traslado para ananindeua

Nossa Senhora de Nazaré

Círio 2025
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda