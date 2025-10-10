Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Círio 2025 chevron right

Abelhas no manto do Círio 2025? Detalhe diferente chama atenção e estilista explica significado

Apresentado na noite da quinta-feira (9), o manto de Nossa Senhora de Nazaré surpreendeu fiéis com símbolo inusitado; estilista Letícia Nassar revela inspiração

Gabrielle Borges
fonte

Detalhe das abelinhas no manto que recobre a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré no Círio 2025 (Arte/OLiberal)

A emoção tomou conta dos fiéis na noite da quinta-feira (09/10), durante a tradicional apresentação oficial do manto de Nossa Senhora de Nazaré para o Círio 2025. O momento, um dos mais aguardados do calendário religioso paraense, reuniu devotos, autoridades e membros da Igreja em um clima de profunda reverência e expectativa.

Este ano, mais uma vez o manto foi assinado pela estilista Letícia Nassar, que trouxe um olhar sensível e contemporâneo à peça mais simbólica da festividade. Um detalhe, no entanto, chamou a atenção na nova peça que irá vestir e ornar a padroeira dos paraenses: a presença de pequenas abelhas.

O símbolo, inédito até então, gerou curiosidade e Letícia Nassar explicou o significado por trás da escolha e como o inseto se conecta à fé e ao espírito do Círio. 

A simbologia do manto

O manto do Círio de Nossa Senhora de Nazaré é um dos elementos mais emblemáticos da maior manifestação religiosa do Brasil. Mais do que uma veste, o manto representa a devoção, a fé e a história de um povo que se une, todos os anos, para homenagear a padroeira da Amazônia durante o Círio de Nazaré, realizado em Belém do Pará.

Todos os anos, o manto do Círio é criado por um artista ou estilista convidado pela Diretoria da Festa. A escolha do criador é feita com cuidado, e o design da veste sempre busca refletir a espiritualidade, a cultura amazônica e temas sociais relevantes. Em 2025, a estilista Letícia Nassar confeccionou novamente. Além disso, o manto serve como um símbolo de renovação da fé. A cada edição do Círio, ele é totalmente novo, trazendo uma mensagem especial para os devotos e para a sociedade.

VEJA MAIS

image Qual música tocou na apresentação do manto do Círio 2025? Veja a letra e o significado
Canção inédita de Antônio Salame, inspirada no tema “Maria, Mãe e Rainha de toda a criação”, emocionou fiéis durante a cerimônia na Basílica Santuário



image TV Liberal transmite a Trasladação ao vivo pela primeira vez
Transmissão vai estar na programação do JL2, a partir das 18h deste sábado (11), com duração de 1h40



image Restauro da Berlinda traduz espiritualidade do cuidado no Círio 2025
Zelo com símbolo sacralizado expressa respeito à natureza e dialoga com o tema “Maria, Mãe e Rainha de toda a criação” no ano em que Belém se prepara para a COP 30

As abelhas e o significado no manto

De acordo com o informativo divulgado nas redes sociais oficiais do Círio, o manto de 2025 faz uma homenagem a um dos mosaicos da Basílica-Santuário. "Ele traz em seu centro a Árvore da Vida e no plano da redenção, tornou-se a Cruz de Cristo. Ao longo de todo o manto, contemplamos as maravilhas da criação: a noite e o dia, as estrelas e as águas, cada elemento revelando infinitos significados em nossa caminhada cristã", revelou o post.

Este ano, por exemplo, a estilista Letícia Nassar surpreendeu ao inserir abelhas como símbolo, representando o trabalho coletivo, a doçura da fé e a importância da união. "Em torno das rosas, pequenas abelhas de metal adornam o manto, símbolo do trabalho em comunidade, trabalhando não para si, mas para um bem maior. Essas abelhas somos nós, igreja de cristo.", explicou a estilista nas redes sociais.

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, editora executiva de OLiberal.com.

 
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

círio 2025

missa de apresentação do manto

manto

Nossa Senhora de Nazaré

Círio 2025
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda