Abelhas no manto do Círio 2025? Detalhe diferente chama atenção e estilista explica significado

A emoção tomou conta dos fiéis na noite da quinta-feira (09/10), durante a tradicional apresentação oficial do manto de Nossa Senhora de Nazaré para o Círio 2025. O momento, um dos mais aguardados do calendário religioso paraense, reuniu devotos, autoridades e membros da Igreja em um clima de profunda reverência e expectativa.

Este ano, mais uma vez o manto foi assinado pela estilista Letícia Nassar, que trouxe um olhar sensível e contemporâneo à peça mais simbólica da festividade. Um detalhe, no entanto, chamou a atenção na nova peça que irá vestir e ornar a padroeira dos paraenses: a presença de pequenas abelhas.

O símbolo, inédito até então, gerou curiosidade e Letícia Nassar explicou o significado por trás da escolha e como o inseto se conecta à fé e ao espírito do Círio.

A simbologia do manto

O manto do Círio de Nossa Senhora de Nazaré é um dos elementos mais emblemáticos da maior manifestação religiosa do Brasil. Mais do que uma veste, o manto representa a devoção, a fé e a história de um povo que se une, todos os anos, para homenagear a padroeira da Amazônia durante o Círio de Nazaré, realizado em Belém do Pará.

Todos os anos, o manto do Círio é criado por um artista ou estilista convidado pela Diretoria da Festa. A escolha do criador é feita com cuidado, e o design da veste sempre busca refletir a espiritualidade, a cultura amazônica e temas sociais relevantes. Em 2025, a estilista Letícia Nassar confeccionou novamente. Além disso, o manto serve como um símbolo de renovação da fé. A cada edição do Círio, ele é totalmente novo, trazendo uma mensagem especial para os devotos e para a sociedade.

As abelhas e o significado no manto

De acordo com o informativo divulgado nas redes sociais oficiais do Círio, o manto de 2025 faz uma homenagem a um dos mosaicos da Basílica-Santuário. "Ele traz em seu centro a Árvore da Vida e no plano da redenção, tornou-se a Cruz de Cristo. Ao longo de todo o manto, contemplamos as maravilhas da criação: a noite e o dia, as estrelas e as águas, cada elemento revelando infinitos significados em nossa caminhada cristã", revelou o post.

Este ano, por exemplo, a estilista Letícia Nassar surpreendeu ao inserir abelhas como símbolo, representando o trabalho coletivo, a doçura da fé e a importância da união. "Em torno das rosas, pequenas abelhas de metal adornam o manto, símbolo do trabalho em comunidade, trabalhando não para si, mas para um bem maior. Essas abelhas somos nós, igreja de cristo.", explicou a estilista nas redes sociais.

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, editora executiva de OLiberal.com.