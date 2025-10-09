Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Círio 2025 chevron right

Qual música tocou na apresentação do manto do Círio 2025? Veja a letra e o significado

Canção inédita de Antônio Salame, inspirada no tema “Maria, Mãe e Rainha de toda a criação”, emocionou fiéis durante a cerimônia na Basílica Santuário

Hannah Franco
fonte

Veja qual música tocou na apresentação do manto do Círio 2025 em Belém. (Thiago Gomes | O Liberal)

Durante a cerimônia de apresentação do novo manto de Nossa Senhora de Nazaré, realizada na noite desta quinta-feira (9/10), na Basílica Santuário, em Belém, um dos momentos que mais chamou atenção foi a música executada durante a entrada da Imagem Peregrina.

A canção inédita, composta por Antônio Salame, despertou a curiosidade de quem acompanhava a celebração na Basílica e também de fiéis que assistiam online. A música faz referência direta ao tema do Círio 2025, “Maria, Mãe e Rainha de toda a criação”, e emocionou o público presente.

VEJA MAIS

image Manto do Círio 2025 é apresentado na Basílica Santuário; veja
Peça foi inspirada no tema 'Maria, Mãe e Rainha de toda a criação' e traz a assinatura da estilista Letícia Nassar

image Veja os detalhes do manto do Círio 2025 de Nossa Senhora de Nazaré
Peça simboliza Maria como Mãe e Rainha de toda a criação e traz bordados com cristais, joias e pedras preciosas

O refrão, de forte apelo devocional, reforça a mensagem de fé e confiança em Maria: "Chame Maria / peça Maria / busque Maria em qualquer situação / chame Maria / peça Maria / imita Maria e terás salvação."

A música é uma composição inédita de Antônio Salame, que, após três anos à frente da direção do Círio de Nazaré, se despediu da função em 2024.

O novo manto do Círio 2025 foi revelado logo após a missa das 18h, presidida por Dom Júlio Endi Akamine, arcebispo metropolitano de Belém. A peça foi criada por uma equipe de artistas liderada pela estilista Letícia Nassar (desenho e estilo), com Daniella Guerra, Fernando Machado e Luiz Paulo Ferreira (bordado), Rita Tomé (costura e acabamentos) e Sheyla Craveiro (apoio).

Confira a letra completa da música abaixo:

Foi por amor que Deus criou tudo o que há
Fez os campos, as florestas, as montanhas e o mar
Fez o dia, fez a noite, o sol, estrelas e o luar
E num sopro de ternura a vida em cada ser pulsar
E foi bom, fez tudo tão bom.

Foi por amor que o verbo santo veio ao mundo habitar
Tudo por ele foi criado e sem ele nada há
Foi por amor que Deus encheu de graça uma mulher
Que dá seu sim, faça-se em mim, tudo o que Deus quiser
E Maria dá ao mundo a luz
E a luz do mundo era Jesus.

E Jesus na cruz
Nos deu Maria, mãe e rainha de toda a criação.
Chame Maria, 
Peça Maria, 
Busque Maria em qualquer situação. 
Chame Maria, 
Peça Maria, 
Imite Maria 
E terás salvação.

Se a segues, não te perderás. 
Nos perigos, nada temerás. 
Se a invocas, tu receberás. 
Sob seu mando, seguro estarás. 

E Jesus na cruz nos deu Maria, 
Mãe e rainha de toda a criação. 
Chame Maria, 
Peça Maria, 
Busque Maria em qualquer situação. 
Chame Maria, 
Peça Maria, 
Imite Maria 
E terás salvação.

Assista a apresentação do manto do Círio 2025:

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

manto do círio 2025

música cristã
Círio 2025
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda