Qual música tocou na apresentação do manto do Círio 2025? Veja a letra e o significado

Durante a cerimônia de apresentação do novo manto de Nossa Senhora de Nazaré, realizada na noite desta quinta-feira (9/10), na Basílica Santuário, em Belém, um dos momentos que mais chamou atenção foi a música executada durante a entrada da Imagem Peregrina.

A canção inédita, composta por Antônio Salame, despertou a curiosidade de quem acompanhava a celebração na Basílica e também de fiéis que assistiam online. A música faz referência direta ao tema do Círio 2025, “Maria, Mãe e Rainha de toda a criação”, e emocionou o público presente.

VEJA MAIS

O refrão, de forte apelo devocional, reforça a mensagem de fé e confiança em Maria: "Chame Maria / peça Maria / busque Maria em qualquer situação / chame Maria / peça Maria / imita Maria e terás salvação."

A música é uma composição inédita de Antônio Salame, que, após três anos à frente da direção do Círio de Nazaré, se despediu da função em 2024.

O novo manto do Círio 2025 foi revelado logo após a missa das 18h, presidida por Dom Júlio Endi Akamine, arcebispo metropolitano de Belém. A peça foi criada por uma equipe de artistas liderada pela estilista Letícia Nassar (desenho e estilo), com Daniella Guerra, Fernando Machado e Luiz Paulo Ferreira (bordado), Rita Tomé (costura e acabamentos) e Sheyla Craveiro (apoio).

Confira a letra completa da música abaixo:

Foi por amor que Deus criou tudo o que há

Fez os campos, as florestas, as montanhas e o mar

Fez o dia, fez a noite, o sol, estrelas e o luar

E num sopro de ternura a vida em cada ser pulsar

E foi bom, fez tudo tão bom.

Foi por amor que o verbo santo veio ao mundo habitar

Tudo por ele foi criado e sem ele nada há

Foi por amor que Deus encheu de graça uma mulher

Que dá seu sim, faça-se em mim, tudo o que Deus quiser

E Maria dá ao mundo a luz

E a luz do mundo era Jesus.

E Jesus na cruz

Nos deu Maria, mãe e rainha de toda a criação.

Chame Maria,

Peça Maria,

Busque Maria em qualquer situação.

Chame Maria,

Peça Maria,

Imite Maria

E terás salvação.

Se a segues, não te perderás.

Nos perigos, nada temerás.

Se a invocas, tu receberás.

Sob seu mando, seguro estarás.

E Jesus na cruz nos deu Maria,

Mãe e rainha de toda a criação.

Chame Maria,

Peça Maria,

Busque Maria em qualquer situação.

Chame Maria,

Peça Maria,

Imite Maria

E terás salvação.

Assista a apresentação do manto do Círio 2025: