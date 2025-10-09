Qual música tocou na apresentação do manto do Círio 2025? Veja a letra e o significado
Canção inédita de Antônio Salame, inspirada no tema “Maria, Mãe e Rainha de toda a criação”, emocionou fiéis durante a cerimônia na Basílica Santuário
Durante a cerimônia de apresentação do novo manto de Nossa Senhora de Nazaré, realizada na noite desta quinta-feira (9/10), na Basílica Santuário, em Belém, um dos momentos que mais chamou atenção foi a música executada durante a entrada da Imagem Peregrina.
A canção inédita, composta por Antônio Salame, despertou a curiosidade de quem acompanhava a celebração na Basílica e também de fiéis que assistiam online. A música faz referência direta ao tema do Círio 2025, “Maria, Mãe e Rainha de toda a criação”, e emocionou o público presente.
O refrão, de forte apelo devocional, reforça a mensagem de fé e confiança em Maria: "Chame Maria / peça Maria / busque Maria em qualquer situação / chame Maria / peça Maria / imita Maria e terás salvação."
A música é uma composição inédita de Antônio Salame, que, após três anos à frente da direção do Círio de Nazaré, se despediu da função em 2024.
O novo manto do Círio 2025 foi revelado logo após a missa das 18h, presidida por Dom Júlio Endi Akamine, arcebispo metropolitano de Belém. A peça foi criada por uma equipe de artistas liderada pela estilista Letícia Nassar (desenho e estilo), com Daniella Guerra, Fernando Machado e Luiz Paulo Ferreira (bordado), Rita Tomé (costura e acabamentos) e Sheyla Craveiro (apoio).
Confira a letra completa da música abaixo:
Foi por amor que Deus criou tudo o que há
Fez os campos, as florestas, as montanhas e o mar
Fez o dia, fez a noite, o sol, estrelas e o luar
E num sopro de ternura a vida em cada ser pulsar
E foi bom, fez tudo tão bom.
Foi por amor que o verbo santo veio ao mundo habitar
Tudo por ele foi criado e sem ele nada há
Foi por amor que Deus encheu de graça uma mulher
Que dá seu sim, faça-se em mim, tudo o que Deus quiser
E Maria dá ao mundo a luz
E a luz do mundo era Jesus.
E Jesus na cruz
Nos deu Maria, mãe e rainha de toda a criação.
Chame Maria,
Peça Maria,
Busque Maria em qualquer situação.
Chame Maria,
Peça Maria,
Imite Maria
E terás salvação.
Se a segues, não te perderás.
Nos perigos, nada temerás.
Se a invocas, tu receberás.
Sob seu mando, seguro estarás.
E Jesus na cruz nos deu Maria,
Mãe e rainha de toda a criação.
Chame Maria,
Peça Maria,
Busque Maria em qualquer situação.
Chame Maria,
Peça Maria,
Imite Maria
E terás salvação.
