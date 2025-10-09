Veja os detalhes do manto do Círio 2025 de Nossa Senhora de Nazaré

A Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré recebeu, na noite desta quinta-feira (9), o novo manto do Círio 2025, durante cerimônia realizada logo após a missa das 18h, na Basílica Santuário, em Belém. A celebração foi presidida por Dom Júlio Endi Akamine, arcebispo metropolitano da Arquidiocese de Belém, e marcou um dos momentos mais esperados da quadra nazarena. A peça, símbolo de fé, arte e tradição, foi criada por uma equipe de artistas liderada pela estilista Letícia Nassar (desenho e estilo), com Daniella Guerra, Fernando Machado e Luiz Paulo Ferreira (bordado), Rita Tomé (costura e acabamentos) e Sheyla Craveiro (apoio).

Manto do Círio 2025: inspiração e mensagem espiritual

O novo manto de Nossa Senhora de Nazaré foi inspirado no tema “Maria, Mãe e Rainha de toda a criação”. A concepção visual reflete a presença de Maria como guardiã da vida e mediadora entre Deus e a humanidade.

Segundo a criadora Letícia Nassar, o projeto nasceu de um pedido especial dos coordenadores do Círio 2025, Antônio e Rosa Sousa, e busca representar a redenção da humanidade através da obediência de Maria.

“Se pela desobediência de Eva veio a condenação, pela obediência de Maria recebemos a salvação”, cita o texto que acompanha o descritivo do manto.

Durante a cerimônia, Dom Júlio Endi Akamine destacou o valor espiritual do simbolismo do manto e seu diálogo com a criação divina. “A gente sempre se pergunta qual é o significado do manto. A gente deve reconhecer, buscar na Sagrada Escritura o significado desse simbolismo. O manto traz elementos importantes daquilo que é a criação, não apenas na ordem econômica, mas na ordem do amor. Nós não vemos a Amazônia, não vemos a natureza apenas como um depósito de recursos naturais, mas como um dom do Criador para toda a humanidade”, afirmou o arcebispo.

Símbolos e significados: a Árvore da Vida, as águas e as rosas

No centro da peça, o manto 2025 exibe a Árvore da Vida, homenagem a um dos mosaicos da Basílica Santuário. O símbolo representa, ao mesmo tempo, o núcleo da criação divina e a Cruz de Cristo, diante da qual Adão e Eva aparecem redimidos.

O manto também traz elementos da criação — o dia e a noite, as estrelas, as águas e as rosas —, simbolizando a promessa de salvação.

“Tenho certeza que esse manto vai levar muita mensagem e esperança quando Nossa Senhora estiver peregrinando. Tem muita mensagem boa, falando do Criador, da criatura, da água, do céu, do mar. Um tema tão discutido como o meio ambiente não pode esquecer que o Criador é Ele”, destacou Antônio Sousa, diretor do Círio 2025.

Materiais preciosos e efeitos tridimensionais

A confecção do manto foi feita em cetim italiano, com fundo bordado em vidrilhos de cristal branco acetinado. O trabalho utilizou joias de prata e ouro, zircônias, cristais verdes, hematitas naturais e miçangas de vidro, compondo uma peça rica em textura e luminosidade.

As águas, segundo Letícia Nassar, foram o ponto mais desafiador do processo criativo. “A gente fez e refez diversas vezes, porque eu queria uma água, uma tempestade, um mar que saísse do manto, um mar que lembrasse a gente que a vida não é fácil. Mas que Ele está lá. Ele é o Sol que nos sustenta e faz a gente caminhar em cima desse mar revolto. Que Ela é a bússola, o caminho para chegarmos de volta até o Céu”, contou.

A estilista descreveu o sentimento de concluir a obra com emoção: “Eu continuo muito emocionada, mas hoje é uma felicidade de dever cumprido. É tanto amor que a gente coloca nisso que eu só sei chegar aqui e abrir um grande sorriso, porque a missão foi cumprida.”

O centro do manto é adornado por uma moissanite amarela de 20 quilates, representando o Sol. As rosas, em dois tons de rosa, trazem abelhas metálicas como símbolo da comunidade cristã. A borda, finalizada com contas de opala, remete a uma moldura de mármore.

O broche e o Jubileu 2025

O broche do manto do Círio 2025 foi confeccionado em prata e traz o símbolo “Peregrinos da Esperança”, em referência ao Jubileu de 2025. A peça circular apresenta uma cruz em forma de âncora, representando a fé que dá estabilidade mesmo nas tempestades da vida. Ao redor, a corda do Círio simboliza a união dos romeiros que caminham juntos em esperança e devoção.

Tradição e fé que emocionam gerações

A tradição de revestir a Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré com um novo manto remonta às origens do Círio de Belém. O primeiro manto era confeccionado com doações de promesseiros. A partir de meados do século XX, a responsabilidade passou para a Irmã Alexandra, da Congregação Filhas de Sant’Ana, que dedicou sua vida à confecção do traje até 1973. Desde então, artistas e estilistas são convidados anualmente para renovar esse símbolo de fé e emoção que inspira milhões de devotos.