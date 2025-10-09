Capa Jornal Amazônia
Manto do Círio 2025 é apresentado na Basílica Santuário; veja

Peça foi inspirada no tema 'Maria, Mãe e Rainha de toda a criação' e traz a assinatura da estilista Letícia Nassar

Gabriel da Mota
Manto do Círio 2025 é apresentado na Basílica Santuário. (Reprodução)

A Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré foi revestida com seu novo manto nesta quinta-feira (9) após a missa das 18h realizada na Basílica Santuário, em Belém. A celebração foi presidida por Dom Júlio Endi Akamine, arcebispo metropolitano da Arquidiocese de Belém. O manto é um símbolo fundamental do Círio e sua criação reflete o tema da festa, com uma mensagem evangelizadora e de reforço à devoção a Maria.

A peça de 2025 foi inspirada no tema "Maria, Mãe e Rainha de toda a criação" e foi desenhada para simbolizar como Maria se revela nesses papéis, com uma riqueza de detalhes que inclui vidrilhos de cristal, joias de prata e ouro, zircônias, miçangas de vidro e hematitas.

O processo criativo do manto 2025 teve início em fevereiro, após o convite do casal coordenador do Círio 2025, Antônio e Rosa Sousa. Além de Letícia, a equipe contou com Daniela Guerra, Fernando Machado e Luiz Paulo Ferreira (bordados), Rita Tomé (costura) e Sheyla Craveiro (apoio geral).
A concepção artística do manto atendeu a um pedido especial do casal coordenador. Segundo a estilista, o manto 2025 traz uma profunda reflexão sobre a criação e o papel fundamental de Maria na redenção da humanidade.

Tradição

A tradição do manto remonta à origem do Círio, quando a Imagem Original de Nossa Senhora foi encontrada pelo caboclo Plácido às margens do igarapé Murucutu. Inicialmente, o manto tinha formato retangular. 

Posteriormente, a confecção ficou a cargo da Irmã Alexandra, da Congregação Filhas de Sant’Ana, que utilizava materiais doados por promesseiros até seu falecimento, em 1973. Desde então, a tradição de renovar o manto anualmente com diferentes artistas convidados se mantém viva, fortalecendo a devoção e a fé do povo paraense.

