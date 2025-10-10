Círio 2025: carro da Berlinda é decorado com flor Anastasia no Traslado de Ananindeua e Marituba

A segunda romaria oficial do Círio de Nazaré 2025 começou na manhã desta sexta-feira (10/10), com a saída do carro da Berlinda da Basílica Santuário, em Belém. Emoldurada por flores Anastasia em tons de laranja e vermelho, a estrutura que transporta a imagem de Nossa Senhora segue em traslado rodoviário até os municípios de Ananindeua e Marituba, em um percurso de mais de 50 quilômetros.

Às 8h05 da manhã, ao som de orações e cânticos de fé, a Berlinda deixou a Basílica Santuário de Nazaré dando início ao Traslado para Ananindeua. A romaria rodoviária faz parte das procissões oficiais do Círio de Nazaré e é conhecida por reunir centenas de devotos ao longo da BR-316 e ruas adjacentes, em um trajeto que deve durar entre 10 e 12 horas até a chegada ao destino final, em Marituba, prevista para o início da noite.

(Foto: Tarso Sarraf)

Neste ano, a decoração da Berlinda traz um simbolismo especial. A flor escolhida foi a Anastasia, uma variedade de crisântemo de coloração vibrante, que vai do laranja ao vermelho intenso. As tonalidades remetem à alvorada — referência à primeira luz do dia e ao início da programação da maior manifestação religiosa do Pará.

Além da beleza estética, a flor Anastasia carrega significados profundos. Associada à alegria, felicidade e renovação, ela representa o espírito de fé e esperança que marca a Festividade de Nazaré. A escolha reforça a proposta de levar uma mensagem de luz e recomeço aos fiéis que acompanham a romaria.

A procissão tem como destino o Santuário Arquidiocesano de Nossa Senhora das Graças, em Ananindeua, e de lá segue até a cidade vizinha de Marituba. Ao longo do trajeto, a imagem de Nossa Senhora de Nazaré é recebida com homenagens por moradores, paróquias e comunidades, transformando o percurso em uma grande celebração popular.